L’esodo nerazzurro. Quasi 600 pisani attesi oggi in laguna

Nonostante l’ennesima delusione incassata a tempo quasi scaduto non più tardi di quattro giorni fa, la passione nerazzurra non lascerà da soli Aquilani e i suoi uomini sull’isola di Sant’Elena. Nel settore ospiti dello stadio "Penzo" infatti troveranno posto oltre 550 sostenitori pisani: si conferma il buon trend delle presenze in trasferta, sempre sopra le 500 unità, eccezion fatta per le gare in casa di Samp e Spezia, sulle quali si è abbattuta la mannaia della Tessera del tifoso.