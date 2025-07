L’estate sta finendo.... Fine vacanze: ora i compiti a casa. Allenamenti fai-da-te poi il rientro

L’estate sta finendo: non per noi, che possiamo goderci ancora molti giorni di relax al mare, in montagna e in tutti i luoghi che ci regalano momenti di spensieratezza. Il discorso è sicuramente differente per i nostri beniamini in maglia nerazzurra, alle prese con i "compiti a casa" per farsi trovare in ottima forma al momento del raduno e dei seguenti test atletici che anticiperanno la partenza per il ritiro di Morgex. All’inizio della prossima settimana capitan Caracciolo e tutti i compagni di spogliatoio convocati da Alberto Gilardino e dal nuovo staff tecnico torneranno al quartiere generale nerazzurro per sostenere le prime fasi della nuova stagione. Così nelle ultime ore i profili social dei giocatori dello Sporting Club hanno iniziato a presentare storie, video e istantanee di allenamenti personalizzati in palestra o in strutture specializzate. È il caso di Marius Marin, che sta terminando le ferie nella sua Romania agli ordini di un preparatore atletico in mezzo a coni, paletti ed esercizi aerobici. Anche Adrian Rus, dopo aver festeggiato il battesimo della piccola Asli, è tornato a sudare in palestra, al pari di Stefano Moreo che sta svolgendo la fase individuale di preparazione a Pisa, insieme alla compagna e al figlio neonato Leonardo. Ultimi momenti di relax per Alexander Lind e Henrik Meister, entrambi in Danimarca, prima di tornare all’ombra della Torre per iniziare l’avventura in Serie A.

È già tornato invece al lavoro in palestra Samuele Angori, che ha trascorso le sue vacanze in Grecia con il gruppo degli amici più stretti e la fidanzata. Vacanze all’estero anche per Tomas Esteves: il fluidificante lusitano, assieme alla fidanzata, ha scelto la Thailandia per ricaricare mente e fisico in vista del ritiro estivo agli ordini di mister Gilardino. È andato oltreoceano, ma nella direzione opposta, Adrian Semper: il portiere croato è andato alla scoperta del Canada. Ha scelto invece vacanze a dimensioni familiari capitan Caracciolo, che ha condiviso una parte delle ferie con l’ex Monza Luca Marrone. Fiori d’arancio, infine, per Arturo Calabresi: lo scorso 14 giugno il difensore nerazzurro e Flavia Consolini si sono detti "sì" nel Duomo dei Santi Pietro e Caterina di Ronciglione (Viterbo). Tra gli invitati all’evento, oltre a compagni vecchi e attuali del giocatore, anche il comico Lillo.