L’esultanza della squadra. "Buona la prima»: la gioia social: "Fede e crederci sempre, avanti!»

Consapevolezza, entusiasmo e voglia di continuare a lavorare. Il giorno dopo l’esordio in Serie A, l’universo nerazzurro si è ritrovato a commentare e condividere le reazioni dei protagonisti che sul prato dello stadio di Bergamo hanno conquistato il primo punto della stagione. Sui profili social personali dei giocatori dello Sporting Club sono sbucate fotografie ed emozioni di una serata che è già entrata di diritto nella storia della società.

"Esordio in Serie A con un grande risultato! Avanti con coraggio e fiducia" ha scritto Simone Canestrelli. Il suo compagno di reparto, Antonio Caracciolo, ha affidato il suo messaggio accanto a una foto che lo ritrae mentre applaude i tifosi pisani al termine del match: "Buona la prima". Stefano Moreo invece ha scelto un’istantanea che lo ritrae in una sorta di ruggito, rivolto allo spicchio dell’impianto lombardo tinto di rossocrociato: "Esordio e primo punto di questa Serie A. Avanti Pisa".

Il calciatore più esperto del gruppo, Juan Cuadrado, dopo aver contribuito al risultato con una mezz’ora finale di spessore e grande determinazione, ha commentato così: "Fede e crederci sempre: grande atteggiamento di squadra, avanti così Pisa Sporting Club. Testa alla prossima in casa con la nostra gente. Forza Pisa!". Il "Panita" ieri ha aggiunto anche un nuovo scatto alla galleria della sua pagina Instagram, svelando di aver trascorso il giorno di riposo concesso dallo staff tecnico in compagnia di Mehdi Leris, M’Bala Nzola e Jeremy Mbambi. Oggi il gruppo tornerà a sudare agli ordini di mister Gilardino, facendo di fatto partire l’operazione "Roma", attesa all’Arena Garibaldi sabato 30 agosto, esattamente trentaquattro anni dopo l’ultima volta.

Il "violinista" ritroverà Alexander Lind, lasciato fuori dai convocati a causa di un improvviso attacco influenzale che lo ha messo KO a poche ore dalla partenza per Bergamo. Sarà valutato anche Mateus Lusuardi, vittima di un infortunio muscolare nella sfida giocata nella vigilia di Ferragosto a Pistoia. Occhi puntati anche su Daniel Denoon, uscito nel finale della gara con l’Atalanta a causa di un fastidio muscolare che lo ha obbligato a lasciare il posto a Calabresi. Ancora out Isak Vural: il talento turco punta a tornare stabilmente e definitivamente in gruppo nel corso della pausa di inizio settembre.

