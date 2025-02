L’EX ARBITRO. Calvarese:: "Cartellino rosso?. No, era da giallo»

Continuano a suscitare dubbi le scelte prese sabato dall’arbitro Marchetti. Due gli episodi controversi: il gol annullato a Piccinini e l’espulsione a Lind. A dire la sua, è stato anche Gianpaolo Calvarese, ex arbitro con alle spalle 157 gare arbitrate in Serie A. Sul sito tematico da lui fondato, calvar.it, l’ex fischietto ha ritenuto corretto l’annullamento del gol a Piccinini, a causa del "fuorigioco geografico" di Canestrelli, reso attivo dopo la parata di Maniero, con il difensore che "va a impattare attivamente il portiere del Cittadella con un movimento che ha un’influenza sulla sua possibile parata". Il fatto che l’arbitro sia stato mandato al monitor a valutare l’azione è dovuto alla posizione di fuorigioco punibile per l’impatto. Mentre per questo caso Calvarese è in accordo con la decisione di Marchetti, l’opinione cambia per quanto riguarda l’espulsione di Lind dopo l’esultanza di Pandolfi. L’ex arbitro, premettendo che non vi siano stati pregressi tra il quarto uomo e il giocatore, ritiene che la decisione più corretta sarebbe stata quella di ammonire entrambi i giocatori: Pandolfi, infatti, assume un atteggiamento provocatorio a gioco fermo, e Lind entra in campo per far valere le ragioni della propria panchina, ma senza andare oltre nell’atteggiamento. Da ricordare, anzi, che anche la provocazione può essere sanzionata con l’espulsione, a seconda del tipo di atteggiamento assunto. Insomma, di difficile comprensione la scelta di assumere due misure differenti.

Lorenzo Vero