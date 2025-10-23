L’ex Milan... Gilardino e gli anni in rossonero

Un uomo tutto d’un pezzo, dedito e consapevole che soltanto attraverso un lavoro quotidiano costante e rigoroso i doni ricevuti da madre natura possono essere valorizzati e sfruttati a dovere. Questo era Alberto Gilardino da giocatore: un centravanti da area di rigore che è riuscito a scalare le gerarchie del calcio italiano a suon di gol – alcuni meravigliosi per acrobazia e coordinazione – e spirito professionistico mostrato non soltanto in partita, ma in ogni allenamento. Non a caso nell’estate del 2005, dopo aver contribuito praticamente da solo alla salvezza del Parma in Serie A con 25 centri in 39 partite (24 in campionato e uno, pesantissimo e decisivo, nel ritorno dello spareggio retrocessione con il Bologna), venne scelto da Adriano Galliani e Carlo Ancelotti per rinforzare il pacchetto offensivo del Milan più forte del terzo millennio. I rossoneri versarono nelle casse disastrate dei ducali ben 24 milioni di euro, di fatto etichettando Gilardino come l’erede di Pippo Inzaghi al centro dell’attacco del Milan. Il salto in alto per il centravanti 23enne originario di Biella non fu però semplice da vivere: da una realtà che ruotava interamente attorno alle sue doti di stoccatore e finalizzatore, si ritrovò proiettato in un’orchestra perfetta, infarcita di campioni e fuoriclasse. Gilardino così passò da essere "il" centravanti a "uno" degli attaccanti, dovendo sgomitare non poco per trovare il proprio posto in mezzo a mostri sacri quali Shevchenko, Inzaghi e Kakà. Nonostante questa concorrenza clamorosa – andato via Sheva, arrivò Ronaldo "il fenomeno" e il giovanissimo Pato – il "violinista" in 132 gettoni ufficiali ha realizzato 44 reti e 16 assist. Una media di un gol ogni tre gare che, però, non contribuì a far scattare definitivamente la scintilla tra il centravanti e l’ambiente. "Sentii venir meno la fiducia nei miei confronti – confidò Alberto Gilardino alla Gazzetta dello Sport nel 2017 -, ecco perché d’accordo con la società decisi di lasciare Milano". Una scelta che si rivelò azzeccata visto che, approdando a Firenze nell’estate del 2008, Alberto Gilardino riuscì a tornare ad altissimi livelli.

M.A.