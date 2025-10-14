L’iniziativa della società. Per un’Arena piena, tariffe ridotte

L’Arena Garibaldi e il Pisa Sporting Club chiamano a raccolta: sabato 18 ottobre riparte la Serie A e ci sarà bisogno di tutta la passione del "vecchio" cuore nerazzurro per sostenere Caracciolo e compagni in una sfida che è già parecchio delicata nell’ottica della corsa verso la salvezza. La settima giornata di campionato, archiviata la sosta per le sfide delle nazionali, mette di fronte agli uomini di mister Alberto Gilardino l’Hellas Verona: 2 punti per il Pisa, uno in più quello conquistato dagli scaligeri, entrambe le compagini ancora a secco di vittorie.

Per favorire la più ampia partecipazione possibile alla partita il club di via Battisti propone tariffe molto ridotte rispetto a quelle stabilite in occasione del derby con la Fiorentina: in curva nord (settore per il quale i biglietti sono acquistabili esclusivamente attraverso il servizio Ticketag, poiché è andato esaurito con gli abbonamenti) e curva sud si va dai 10 euro degli Under 14 ai 25 del biglietto intero, mentre in gradinata le tariffe sono rispettivamente 15 e 45 euro (a cui si deve aggiungere il diritto di prevendita).

Attenzione alle limitazioni imposte dalle autorità di pubblica sicurezza: per acquistare il tagliando in curva nord, gradinata e curva sud (nella porzione destinata al tifo nerazzurro) è obbligatorio munirsi della Membership (vendita libera invece in tribuna coperta. Nel settore ospiti potranno trovare posto esclusivamente i tifosi del Verona residenti in Veneto, Trentino-Alto Adige e Lombardia e in possesso della tessera del tifoso. I biglietti sono disponibili sia sul sito di Ticketone (acquistandoli in questa modalità non è possibile usufruire della riduzione destinata alle persone con disabilità) che nei consueti punti vendita del territorio: Pisa Store in Borgo Largo, Pisa Store in via Bianchi e Tifo Pisa a Fornacette.

Per la sfida di sabato prossimo la società ha attivato anche due ulteriori iniziative: una riguarda la vendita gratuita di 600 biglietti per tutti i nati dopo l’1 gennaio 2011, se accompagnati da un parente fino al quarto grado munito di tagliando intero. L’altra è rivolta alle donne per celebrare il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno: fino ad esaurimento dei posti in tribuna – inferiore e superiore - sarà possibile usufruire di una riduzione solo ed esclusivamente recandosi nei punti vendita ufficiali.

