L’INTERVISTA. Torregrossa: "C’è un problema da risolvere»

Dopo i cento minuti giocati con il Cittadella, Torregrossa ha preso parte alla partita contro il Lecco subentrando all’ottantaduesimo minuto. Considerando però il suo status da leader, il numero 10 al termine della partita si è presentato in conferenza stampa, analizzando la sconfitta: "Abbiamo fatto di tutto per vincere. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, contro una squadra che si chiudeva tanto. Il fatto che siano andati in vantaggio poi ha permesso loro di chiudersi ancora maggiormente. Nonostante ciò, abbiamo mantenuto sempre il dominio, fino al gol subito all’ultimo". L’ennesimo, gol subito all’ultimo. Un problema che Torregrossa ha voluto analizzare: "E’ un problema che dobbiamo toglierci il prima possibile, ne siamo consapevoli: c’è un rammarico incredibile". Nonostante ciò, l’attaccante vuole analizzare la situazione provando a guardare il bicchiere mezzo vuoto: "Il calcio è fatto di episodi, e lì dobbiamo migliorare ma, a differenza di altre volte, abbiamo reagito in modo positivo: la prestazione da salvare, abbiamo maggiore consapevolezza e stiamo bene fisicamente. Questa sconfitta la voglio vedere come una caduta all’interno di un percorso di crescita". Positività, però, che non cancella il rammarico: "Brucia soprattutto a noi che viviamo di questo: vivremo qualche giorno brutto. Quando il risultato non arriva è come aver buttato via il lavoro. Se miglioreremo nel chiudere le partite e nella gestione degli ultimi minuti, sono convinto che le cose miglioreranno".

Lorenzo Vero