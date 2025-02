Lo Spezia "rosicchia" un punto ai nerazzurri. E ancora non si capisce il gol annullato

di Michele Bufalino

Una domenica alla finestra tutt’altro che tranquilla, con una classifica che cambia, ma (per fortuna) non poi così tanto. Sullo sfondo, comunque, ci sono anche gli strascichi della sconfitta col Cittadella. Partiamo dal campo. Nella corsa alla Serie A lo Spezia guadagna un punto dopo una pazza partita contro il Palermo. La squadra di D’Angelo è riuscita infatti a passare dallo 0-2 al 2-2 nei minuti di recupero, dominando comunque per larghi tratti il match con 31 tiri contro 6 conclusioni a rete da parte degli ospiti. Protagonisti Pio Esposito e Aurelio, che l’hanno pareggiata nel finale. Così gli spezzini si portano a quattro punti di distanza dal Pisa. L’altra gara da seguire era Cremonese-Sud Tirol, con i tirolesi che, a mezz’ora dal termine, avevano illuso trovando il gol del pareggio con Davi dopo l’iniziale vantaggio dei grigiorossi con Vandeputte. Nell’ultimo quarto d’ora però è una doppietta di De Luca a fissare il risultato sul 3-1. La Cremonese così rosicchia due punti allo Spezia, portandosi a 9 lunghezze dai liguri, mentre il Pisa conserva ancora 13 punti di vantaggio sul quarto posto. Per la squadra di Inzaghi adesso sono vitali le prossime due gare contro il Cesena in trasferta e contro la Juve Stabia all’Arena, prima del doppio confronto fuori dalle mura amiche con Sassuolo e Spezia, che rischia di essere decisivo per le sorti del campionato.

Nel frattempo gli strascichi e le polemiche post gara contro il Cittadella hanno dominato la scena. La società granata infatti ha pubblicato, dopo la partita, il video della rete di Pandolfi con tanto di colonna sonora, la canzone Karma dei The Kolors, a sottolineare neanche troppo velatamente il riferimento alla vittoria a tavolino dell’andata e la ‘giustizia divina’ invocata dagli stessi tifosi granata tra i commenti del reel di Instagram. E’ stato comunque un fine settimana di polemiche. Già dopo il match il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi e i calciatori Sernicola e Angori fornivano diverse versioni sul motivo dell’annullamento del gol, ma stando a quanto si apprende, proprio dopo la partita il Pisa avrebbe chiesto alla terna arbitrale il perché di tale decisione e nessuno avrebbe saputo spiegare con precisione come si sia arrivati ad annullare il gol.

Dalla sala var l’arbitro è stato richiamato per valutare la posizione di Canestrelli, mentre l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese (lo stesso che aveva invocato il rosso per Canestrelli contro il Palermo), attraverso il suo blog calvar.it, ha invece parlato prima di "fuorigioco geografico" e poi di impatto attivo col portiere. La società nerazzurra, abituata a non commentare direttamente l’operato arbitrale, arrabbiata per la situazione, si sarebbe fatta sentire con i vertici dell’Aia, aspettandosi designazioni all’altezza e di livello per le prossime partite.