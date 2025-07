Lo store. Chiuso per restyling fino al 14 luglio

Qualcosa di grosso bolle in pentola. La conferma arriva direttamente dal comunicato sibillino che il Pisa Sporting Club ha pubblicato sui propri canali ufficiali nella giornata di ieri: "Il Pisa Sporting Club informa che il proprio Store ufficiale di via Oberdan (Borgo Largo) resterà chiuso per lavori da martedì 1° luglio 2025, fino a sabato 12 luglio 2025 – si legge nella nota -. Lo Store ufficiale riaprirà al pubblico lunedì 14 luglio 2025".

L’intervento è legato a due ordini di necessità, una di brand e un’altra di marketing. Com’è noto, infatti, la società di via Battisti ha deciso di "svecchiare" il logo che rappresenta città, squadra e tifoseria in tutti gli eventi ufficiali. Il nuovo stemma campeggerà sulla vetrina del nuovo store, che subirà una ristrutturazione anche in previsione della partenza della campagna abbonamenti e del servizio di vendita dei tagliandi per le partite in corrispondenza dei turni casalinghi del campionato di Serie A. Si rifà il look anche l’organico degli arbitri in vista della stagione 2025-2026: i direttori di gara dismessi sono ben dieci, con la squadra che ridurrà i propri effettivi da 47 a 42 grazie alle cinque promozioni ufficializzate dalla Can di Serie C. Ad appendere il fischietto al chiodo sono Orsato (che ancora faceva parte formalmente dell’organico), Ghersini (limiti di permanenza nel ruolo), Aureliano (limiti di età), Santoro (che si è dimesso a domanda), Cosso, Monaldi, Scatena, Rutella, Giua e Prontera (questi ultimi per limiti tecnici). Sono invece cinque gli arbitri promossi dalla CAN C: Allegretta (della sezione di Molfetta), Zanotti (Rimini), Calzavara (Varese), Turrini (Firenze), Mucera (Palermo).

M.A.