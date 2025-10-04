Lo svizzero non recupera: al centro uno fra Marin e Hojholt. Aebischer ko: le due alternative

Partiamo dalle assenze. Contro il Bologna non ci saranno Aebischer, Stengs, Esteves e Denoon. Nessuna sorpresa rispetto alle previsioni. Resta da capire però come Gilardino deciderà di sostituire lo svizzero in mezzo al campo. Lo stesso allenatore ha risposto al quesito: "A centrocampo ho alternative, al posto di Aebischer, al centro, può giocare Marin, può farlo Hojholt, mentre Vural può arrivare a farlo, anche se al momento lo vedo più come mezzala, sia di costruzione che di inserimento. È molto bravo nell’uno contro uno. Se giocherà dall’inizio dovrà darci questa caratteristica. Sono valutazioni che sto facendo. Ho molti dubbi, ne ho sempre". Dubbi sì, ma oltre alle modifiche necessarie difficile pensare ad altri cambi negli uomini: "Serve equilibrio e compattezza, da parte mia spostare gli equilibri diventa difficile, ma ho la fortuna di avere giocatori pronti, chi gioca di più o di meno". Intanto, l’allenatore ha svelato anche un fondamentale sul quale il Pisa ha posto il focus: "Abbiamo lavorato tanto sul tiro da fuori area in settimana".

Tra chi ha giocato meno, però, mai è mancato l’atteggiamento: "Raul Albiol sta bene e la stessa situazione vale per Lorran: entrambi crescono di allenamento in allenamento". Sul trequartista brasiliano Gilardino ha svelato un appunto tattico: "Devo ancora definirlo bene come allenatore: va ancora molto a giro in campo. Bisogna trovargli lo spazio giusto per poi dargli certezze". Tra chi lo mette in difficoltà, anche Cuadrado ovviamente: "Lui è entrato bene contro la Fiorentina. Fuori non ho un giocatore con le sue caratteristiche, che ha la possibilità di cambiare la partita in corso. Conosciamo tutti le sue qualità. Al momento lo vedo più da quinto, ma sa giocare anche come trequartista o mezzala offensiva. Sarà sicuramente un valore aggiunto a Bologna".

L’attacco continuerà a basarsi su Nzola: "Deve spostare gli equilibri della nostra squadra, lui come Tramoni". Proprio il numero dieci è stato schierato più libero e dietro la punta nell’ultima giornata: "Per quanto riguarda lui, la volontà di spostarlo più avanti è stata data dalla voglia di concedergli più libertà".