Matteo Tramoni punta al record di gol nella classifica cannonieri cadetti

La corsa di Matteo Tramoni verso il vertice della classifica dei cannonieri cadetti ha vissuto, venerdì scorso, un nuovo scatto: con il destro spedito alle spalle di Lezzerini, l’italo corso ha raggiunto quota 13, rendendo ancor più eccezionale il suo rendimento rapportato ai minuti trascorsi in campo. Tra tutti i calciatori che compongono la top 5 dei bomber dell’attuale torneo, infatti, il numero 11 nerazzurro è quello col tasso di efficacia maggiore: Tramoni segna un gol ogni 129’ giocati. Armand Laurientié del Sassuolo, attualmente in vetta con 17 centri, ha la medesima media realizzativa rapportata al tempo trascorso in campo: ciò che, quindi, rende eccezionale il percorso di Tramoni, è l’incredibile capacità di lasciare il segno praticamente ogni volta che ha calcato il terreno di gioco.

Tra i colleghi del gol nessun altro ha avuto i suoi stessi acciacchi: tutti i bomber viaggiano a una media di 30 partite disputate sulle 35 complessive andate in archivio. La domanda, naturalmente, sorge spontanea: dove sarebbe a questo punto del torneo Matteo Tramoni se la salute lo avesse assistito un po’ di più? Con tutta probabilità starebbe insidiando da vicino i record detenuti da Josè Castillo e Lamberto Piovanelli, i due primatisti delle reti realizzate con la casacca dello Sporting Club sulle spalle in cadetteria. Attualmente l’italo corso è a -5 dalle 18 marcature (in 36 presenze) realizzate dal centravanti nell’annata 1989-1990: una quota difficile da raggiungere, ma ancora nel mirino di Tramoni visto che rimangono ancora quattro partite all’appello.

Più distante l’argentino Castillo, detentore del record assoluto, stabilito nella stagione 2007-2008: 21 centri, segnati però con ben 40 partite a disposizione (quel campionato era composto da ventidue contendenti). Tramoni, se anche non dovesse eguagliare questi rendimenti, può comunque andare a conquistare la piazza d’onore del podio dei bomber, attualmente occupato da Michele Marconi, Willem Kieft e Pasquale Casale. Il centravanti originario di Follonica nel torneo 2019-2020 fermò il contachilometri a 15 centri, così come fecero l’attaccante olandese nel 1985 e il centrocampista campano nel 1982: se l’italo corso riuscirà a finire sui tabellini per almeno altre volte, staccherà tutti e tre, diventando il terzo attaccante più prolifico in cadetteria degli ultimi 45 anni di storia nerazzurra.

