Maxime Leverbe corteggiato oltralpe. Due squadre francesi puntano al giocatore

di Michele Bufalino

Il Pisa continua a lavorare sulle cessioni in questa fase del calciomercato con diverse operazioni in corso. La situazione più calda riguarda Maxime Leverbe. Il giocatore è cercato insistentemente dal Brescia, tanto che ieri in Lombardia si era anche sparsa la voce che fosse partito per raggiungere la città, ma l’accordo non è stato trovato e il difensore non si è mosso da Pisa, perché in realtà si è allenato a San Piero a Grado tutto il giorno. L’interessamento delle rondinelle è forte e la società nerazzurra è intenzionata a cedere il giocatore, ma su di lui però non c’è solo il Brescia, ma anche due squadre francesi che, dalla Ligue 1 e 2, hanno chiesto informazioni sul calciatore. I nerazzurri dunque hanno preso tempo in attesa dell’evolvere degli eventi. Prosegue invece l’intrigo legato a Idrissa Touré. Lo Spezia ha trovato un accordo con il giocatore e il procuratore del calciatore, ma non con il Pisa, con cui è lontanissima l’intesa sia in termini economici che di contropartite. Lo Spezia ha provato a mettere dentro i giovani Giovanni Corradini, mediano, e il difensore centrale Laurens Serpe oltre a una cifra per l’acquisto del giocatore. Al momento però la situazione è ancora lontana dal risolversi.

A Spezia Touré ritroverebbe Luca D’Angelo, un suo grande estimatore, che lo accoglierebbe con piacere e con cui si è trovato molto bene quando l’allenatore era sulla panchina nerazzurra. Restano tra i cedibili anche Roko Jureskin, su cui si è fatto vivo il Lecco ed Emanuel Vignato. Ieri intanto si sono praticamente definite due operazioni un uscita. Dal Catania sono rientrati a Pisa l’attaccante Edgaras Dubickas, 25 anni, e il portiere Alessandro Livieri, 26 anni, per partire nuovamente in prestito. Dubickas infatti ha trovato l’accordo con la Feralpisalò in prestito per cercare di salvare i suoi nuovi compagni, mentre Livieri è già ufficiale alla Cremonese. In entrata asse caldo con i grigiorossi che hanno offerto l’attaccante Frank Tsadjout, 24 anni, al Pisa. Al momento però il calciatore non interessa ai nerazzurri ed eventualmente un’operazione del genere sarebbe da farsi a fine mercato, ma la priorità è su altri nomi emersi nelle scorse settimane. Chi invece potrebbe muoversi concretamente è il difensore Yuri Rocchetti, 20 anni, in direzione della squadra di Aquilani. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe decollare e il calciatore potrebbe accasarsi al Pisa in prestito o addirittura a titolo definitivo. I nerazzurri si erano interessati anche a Andrea Bozzolan, 19 anni, del Perugia. In attacco si segue anche Gabriele Artistico (2002) della Virtus Francavilla, mentre il Pisa non ha ancora mollato né Cristian né Stiven Shpendi. I gemelli, uno al Cesena e uno all’Empoli, continuano ad essere trattati dai dirigenti.