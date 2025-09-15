Meister si divora un gol sul più bello. Mentre Akinsanmiro si prende la mediana

SEMPER 6 Qualche incertezza di troppo nelle uscite alte nel primo tempo, più sicuro nella ripresa quando anche gli avversari girano più al largo dalla sua area.

CANESTRELLI 6 Nell’azione del gol friulano commette una lievissima sbavatura che consente a Bravo di battere a rete. Nella ripresa alza un muro invalicabile e tenta di lasciare il segno anche in proiezione offensiva.

CARACCIOLO 6,5 L’unica occasione che capita a Davis si concretizza quando il centravanti si allontana dalla marcatura del capitano. Eccezionale una copertura in allungo su Zaniolo.

LUSUARDI 5 Impreciso anche negli appoggi più semplici, troppe volte preso d’infilata dagli scambi in rapidità degli avversari. Un passo indietro rispetto all’esordio.

BONFANTI 6 Va in difficoltà soltanto su una progressione di Buksa, poi riprende da dove aveva lasciato a maggio: intensità in marcatura, coraggio nel sostegno alla manovra.

TOURÈ 6,5 Ormai su quella fascia destra è una certezza. Alla straripante fisicità ha aggiunto qualità nelle giocate, resistenza e intelligenza tattica.

AEBISCHER 6 Un po’ troppa timidezza quando avrebbe la possibilità di verticalizzare la manovra. Coinvolto nel mancato filtro centrale che porta alla percussione mortifera di Atta.

PICCININI sv.

ANGORI 5,5 Non riesce a entrare in partita e, dopo una prima frazione vissuta quasi esclusivamente in retromarcia, rimane negli spogliatoi all’intervallo.

LERIS 6,5 Con dinamismo e fisicità imprime un impatto devastante all’inerzia del match.

TRAMONI 6 A tratti impacciato e spaesato nella prima mezz’ora, poi trova i tempi giusti e la posizione di campo più consona alle sue caratteristiche per incidere con qualità nel gioco nerazzurro.

STENGS sv

MOREO 5,5 Va vicino a lasciare la sua firma anche in Serie A con una delle sue qualità migliore: la tenacia nella pressione sull’avversario. Poi però si perde sul più bello: il tiro in porta.

NZOLA 6 Garantisce maggiore fisicità e giocate più pulite sulla trequarti offensiva.

GILARDINO 6 La prima mezz’ora lascia intravedere alcune lacune: scarsa lucidità sotto porta e un pizzico di disattenzione nella lettura della manovra avversaria. Con i cambi rimette sui binari giusti la squadra, ma non riesce a condurre il treno alla stazione del risultato positivo. Interessante in particolare la decisione di liberare da alcuni vincoli tattici l’estro di Tramoni.

M.A.