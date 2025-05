MEMORIAL. Tutti in campo per Pardini: al via l’associazione

Emozione, qualche lacrima, ma soprattutto spensieratezza e grandi sorrisi: nel pomeriggio di domenica 18 maggio il circolo Five to Five di Asciano ha ospitato la seconda edizione del Memorial Andrea Pardini, organizzato dal responsabile del settore calcio a 5 e a 7 dell’Aics di Pisa, Simone Del Moro, insieme agli amici più stretti e ai colleghi del giovane giornalista di 50 Canale scomparso prematuramente nel dicembre del 2023. Nell’impianto alle pendici del Monte pisano si sono radunate tre formazioni, rinnovando così un appuntamento che, nelle intenzioni della famiglia di Andrea e di tutte le persone che lo hanno incontrato durante il suo percorso umano e lavorativo, rappresenta già un punto di riferimento per il mese di maggio. Quest’anno, a seguire le sfide dello sport che tanto Andrea aveva amato – al punto da dedicargli molto tempo nell’organizzazione di formazioni partecipanti ai campionati e ai tornei amatoriali del territorio -, c’era uno spettatore in più: il piccolo Ettore, frutto dell’amore tra Andrea e la moglie Sofia Casablanca, nato un anno fa e portatore di quel sorriso gentile e dolce che ha sempre contraddistinto il babbo. Per dovere di cronaca, il triangolare per il secondo anno consecutivo è stato vinto dalla selezione allestita dagli amici di Andrea, al secondo posto si sono piazzati i colleghi della squadra The Giornalisti e sul gradino più basso sono arrivati i giornalisti del Press United. Ma ciò che più conta è che il ricordo di Andrea proseguirà con l’impegno nella solidarietà e nella beneficenza: nelle prossime settimane l’associazione voluta dai genitori e dalla moglie diventerà operativa.

M.A.