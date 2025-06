Mercato, 48 ore di fuoco. Strategie e nuovi acquisti

di Lorenzo Vero

Il Pisa è stato il protagonista principale del calciomercato di Serie A nelle ultime quarantotto ore. Due ufficialità (Lusuardi, Vural), un’altra de-facto (Mbambi), e una grandissima accelerata per quanto riguarda le varie trattative. In primo luogo, il Pisa ha agito in anticipo per strappare alla concorrenza dei giovani calciatori che possono crescere, giocarsi le proprie chance in Serie A e incrementare il proprio valore di mercato. Appurato il discorso relativo ai giovani, analizzando come sta procedendo il mercato, vediamo come le trattative stiano rispettando le aspettative: è la difesa il reparto su cui ha deposto maggiore attenzione il club. Oltre a Lusuardi e Mbambi, passiamo adesso a due esperti della categoria, potenziali titolari. Per quanto riguarda Dawidowicz, che domani vedrà scadere il proprio contratto con il Verona, la situazione pare attualmente vivere una fase di stallo, con il Pisa che sta vagliando vari profili.

Per esempio, è notizia di qualche giorno fa la richiesta al Como per quanto riguarda Goldaniga, 182 presenze in A, già al Pisa dodici stagioni fa. Resta viva l’ipotesi di una nuova trattativa con l’Atalanta per il possibile ritorno di Giovanni Bonfanti. Senza dimenticarci del 2003 Troilo, difensore argentino del Belgrano che ha goduto pure di una convocazione da parte della nazionale campione del mondo. Passiamo adesso al centrocampo, reparto che rispetto alla scorsa stagione vede in meno Abildgaard e Solbakken. Il Pisa ha messo gli occhi su Tessmann, giocatore statunitense (8 presenze in campionato), che potrebbe liberarsi dal Lione dopo la retrocessione del club francese, di cui il patron Knaster con la Eagle Football è implicato nelle dinamiche proprietarie. Un profilo di assoluto spessore, che in Italia ha già militato nel Venezia, e che prima di trasferirsi in Ligue 1 è stato a lungo un obiettivo della Fiorentina. Quindi, il turno degli esterni, altro reparto, soprattutto a sinistra, dove vi saranno innesti. Sulla sinistra, oltre a Goldaniga al Como è stata fatta richiesta di Fadera, esterno mancino. Chiudiamo con l’attacco. Come noto, i nerazzurri vogliono acquistare un centravanti per la Serie A. Il sogno principale è Giovanni Simeone, obiettivo che pare al momento più distante, in seguito agli interessi da parte del Siviglia di Almeyda e del Genoa, squadra che lo portò proprio in Italia nel 2016. Tornando indietro, al primo vero nome accostato al Pisa, per Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 che si libererà dal Brescia, nelle ultime ore si sono mosse varie squadre, come il Torino, il Genoa e infine il Napoli. L’obiettivo è consegnare a Gilardino una squadra più completa possibile al ritiro di Morgex del 17 luglio, come accadde la scorsa stagione.