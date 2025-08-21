Mercato nerazzurro, scatta il rush finale. Un Bonfanti può tornare, un altro... parte

Sono rimasti poco più di dieci giorni di mercato. Alle ore 20 del primo settembre calerà il sipario su questa finestra di trasferimenti, la prima del Pisa in Serie A dopo 34 anni. In questi ultimi giorni la dirigenza del Pisa prosegue il lavoro su due fronti: da un lato è chiamata a sfoltire il numero di calciatori in rosa, dall’altro tenterà di esaudire le richieste del suo allenatore, Gilardino che – dopo la partita di Coppa Italia contro il Cesena – aveva esplicitato il bisogno di nuovi innesti "per aumentare la qualità".

Nel pomeriggio di ieri hanno avuto luogo vari movimenti su entrambi i fronti. Porte girevoli per quanto riguarda Bonfanti: per uno che torna, ce n’è uno che saluta. Iniziamo parlando delle entrate: come anticipato dal giornalista Gianluca Di Marzio, prosegue la trattativa tra il Pisa e l’Atalanta per il ritorno del difensore classe 2003, indietro nelle gerarchie di Ivan Juric. I due club stanno portando avanti il dialogo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il suo innesto sarebbe positivo, dato che il giocatore è già integrato all’interno del gruppo.

Ma, come dicevamo, per un Bonfanti che potrebbe tornare, ce n’è uno che sicuramente saluta. Parliamo di Nicholas. È fatta per il trasferimento dello "Squalo" al Mantova. Nuova avventura in Serie B per l’attaccante, che si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a due milioni di euro, con il Pisa che si è riservato il contro-riscatto a 2,2 milioni. Alla corte di Possanzini (che punterà a fare un campionato nella parte sinistra della classifica) Bonfanti troverà anche un altro ex nerazzurro, Alessio Castellini, che non è stato riscattato a giugno dal Pisa.

Dopo l’ufficialità del trasferimento di Jan Mlakar all’Amiens, in Ligue 2 (seconda serie francese), nella mattinata di ieri è arrivato il comunicato del passaggio a titolo definitivo di Alessandro Livieri, che era ancora sotto contratto con il Pisa nonostante l’ultima presenza risalisse alla stagione 2022-23, portiere classe 1997, alla Pro Vercelli in Serie C. Sempre per quanto riguarda la porta, fatta anche per un’altra cessione, quella di Leonardo Loria. Il terzo portiere della scorsa stagione torna in Serie B, allo Spezia di Luca D’Angelo. Il trasferimento avviene con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 500mila euro.

Lo Spezia continua a monitorare la condizione di Pietro Beruatto, che si sta allenando individualmente, così come sta facendo un altro elemento fuori rosa, Zan Jevsenak. Oltre a loro, due calciatori per cui la dirigenza è al lavoro per trovare una sistemazione in questi ultimi giorni di mercato sono Alessandro Arena ed Emanuel Vignato, oltre che ad Adrian Rus.