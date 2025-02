MERCATO. Piace il polacco. Jan Ziolkowski. E’ un difensore

Il calciomercato è terminato da un paio di giorni, ma il Pisa resta vigile e attivo per la prossima stagione. La società nerazzurra infatti continua a monitorare l’estero e a interessarsi a un altro difensore. Si tratta di Jan Ziolkowski, classe 2005, centrale di nazionalità polacca di 194 centimetri di altezza. In questa stagione ha collezionato anche una decina di presenze, esordendo in Conference League. Era lui il giocatore che la società valutava in parallelo prima di acquistare Alessio Castellini dal Catania. La trattativa con il Legia Varsavia non è però andata a buon fine per il calciomercato di gennaio, con la società nerazzurra che ha offerto 1,8 milioni di euro per acquistarlo, ma l’accordo non è stato trovato e non ci sono stati i tempi tecnici per chiudere l’operazione prima della scadenza della finestra di trattative invernali. Secondo quanto si apprende però il Pisa lo sta continuando a seguire cercando di strappare un possibile sì per la prossima stagione. Il giocatore, under di peso polacco, è stato seguito anche da altre società. In Italia infatti la Cremonese lo ha trattato a lungo, mentre in Championship inglese lo ha seguito anche l’Hull City. Si tratta di un profilo che alla società piace, ma se ne riparlerà più avanti, in primavera inoltrata. Per il momento ora l’attenzione massima è sull’integrazione in rosa degli acquisti in essere, sul prolungamento dei contratti e sull’assalto alla Serie A, con un mese di grandi impegni sul campo.

Michele Bufalino