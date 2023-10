Mlakar e Vignato, l’anonimato continua. Mentre Piccinini e Tramoni danno la scossa

NICOLAS 6,5 Sceglie alla perfezione il tempo per intervenire sul lancio che smarca Johnsen. Sui gol subiti non può opporre alcuna resistenza.

CANESTRELLI 5,5, In collaborazione con i compagni di reparto mette la museruola allo spauracchio Pohjanpalo. Ma partecipa alla "minestra" che consente a Johnsen di segnare il gol della vittoria senza alcuna fatica.

LEVERBE 5. Ancora un’ammonizione evitabile per il centrale francese che, come da prassi di Aquilani, rimane negli spogliatoi all’intervallo per evitare danni peggiori.

HERMANNSSON 5,5. Si piazza sul centrodestra della retroguardia e non sfigura.

BERUATTO 5,5. Confermato nel ruolo di centrale mancino della retroguardia a tre, convince meno in fase di impostazione.

BARBIERI 6. Nella prima frazione sprinta col gas aperto a martello e proprio una sua sgroppata genera il rigore che illude tutti. Gestisce bene anche l’ammonizione, ma alla lunga perde intensità.

VELOSO 5,5. "Addormenta" un po’ troppo la circolazione della palla, prediligendo la precisione al "coraggio" nei passaggi per i compagni.

L. TRAMONI 6. Combina più il còrso in una ventina scarsa di minuti rispetto a tutti i compagni che hanno occupato fino a quel momento le zolle offensive.

ESTEVES 5,5. Meno intraprendente delle ultime uscite, anche perché dalla sua parte Ellertsson spesso lo costringe sulla difensiva.

VIGNATO 4,5. Dalla postura del corpo sembra quasi scoraggiato. Fa pochissimo per entrare in ritmo e farsi coinvolgere dai compagni.

PICCININI 6. Anche per lui vale il discorso fatto per Tramoni. Dà una scossa nervosa alla squadra, cercando di giocare in verticale per inserirsi tra le maglie difensive veneziane.

VALOTI 5,5. Nella prima parte del match quasi tutte le azioni offensive transitano dai suoi piedi. Poi però non mette a referto nient’altro di positivo.

Gliozzi sv.

MOREO 5,5. Dovrebbe alzare il baricentro della squadra, invece lo ritroviamo a recuperare la palla al limite dell’area pisana.

AQUILANI 5. La sua idea di calcio proprio non vuole saperne di attecchire nel gruppo. Poche idee dalla metà campo in su, circolazione della palla piatta e prevedibile, "buchi" inspiegabili in fase difensiva.

M.A.