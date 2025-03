Moreo è ancora out. Meister: "Qui come a casa"

Non c’è tempo per riflettere dopo la sconfitta contro lo Spezia. La prossima partita, con il Mantova, è alle porte (in programma sabato alle 17:15 all’Arena), così il Pisa è immediatamente tornato ad allenarsi nella mattina di lunedì sotto gli ordini di Inzaghi al centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado. Chi non ha preso parte alla seduta di allenamento è stato Stefano Moreo. Massima l’attenzione da parte dello staff medico della società attorno alla situazione del numero 32, che a causa di un affaticamento muscolare ha saltato la sfida del "Picco". Nulla di allarmante, ma considerando che dopo questo fine settimana vi sarà la sosta per le nazionali, il Pisa potrebbe decidere di non prendere decisioni affrettate e procedere al completo reintegro di Moreo. Al momento le sue condizioni sono monitorate giorno dopo giorno. Se vi saranno le possibilità, allora Inzaghi potrebbe schierare il numero 32 contro il Mantova, altrimenti rivedremo il giocatore a fine mese.

A rendere anche più "tranquillo" il Pisa nel recupero del giocatore è stata la prestazione del giovane Meister a La Spezia. Il numero 14 in Liguria ha sfoderato la sua migliore prestazione da quando è arrivato a Pisa nel corso del mercato di gennaio, schierato proprio al posto di Moreo sulla trequarti. Il tutto, coronato anche da un gol, quello del momentaneo 2-1. Un po’ la rivincita, rispetto alla traversa colpita a Reggio Emilia con il Sassuolo. Nel post-partita, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il danese ha voluto mandare un vero e proprio messaggio d’amore al pubblico di Pisa: "Non ho mai sentito un tale sostegno, non mi sono mai sentito così a casa. Grazie a questo club e a questa città adorabili e, soprattutto, grazie ai migliori tifosi che si possano desiderare".

Che sia sbocciato l’amore tra le parti? D’altronde, Moreo ci ha messo addirittura più tempo per conquistare il pubblico. La settimana di lavoro del Pisa proseguirà tutti i giorni con sedute singole: questo pomeriggio, poi tutti allenamenti mattutini, mercoledì, giovedì e infine venerdì, quando avrà luogo la rifinitura, come consuetudine nel giorno prima della partita.

Il Pisa per altro, in attacco, ha fatto esordire anche il giovanissimo Louis Thomas Buffon. Una decina di minuti scarsi in campo (nei quali ha vinto un contrasto e un duello aereo) per il classe 2007. L’esordio di Buffon – figlio di Gianluigi e Alena Seredova – è stato raccontato da tutti i principali media nazionali.

Lorenzo Vero