"Moreo, il colpo di testa che potrebbe cambiare la stagione del Pisa: la vittoria grazie alla determinazione dell'attaccante"

Il colpo di testa di Moreo può aver rappresentato la vera svolta della stagione per il Pisa. Secondo gol in campionato per l’attaccante, che avrebbe dovuto essere sostituito: "Ero cotto, penso che si sia visto. Ho affrontato l’ultimo angolo come se avessi dovuto giocare l’ultima palla della mia partita, ed è andata bene". Un grande attacco sul primo palo, sfruttando un assist di Veloso: "Averlo è una risorsa fondamentale. Canestrelli ha già segnato un paio di gol così, oggi è toccato a me". Grande gioia, ma nessun sassolino da togliersi dalle scarpe: "Ma no, assolutamente! Io ogni giorno do tutto me stesso per aiutare i compagni, vengono prima. Poi, certamente, da attaccante vorrei segnare di più… Comunque, aver vinto 1-0 con gol mio, contento io contenti tutti oggi". Gol frutto dell’ottimo lavoro fatto in settimana: "Andavo a duemila all’ora. Al punto che il mister mi ha detto di pensare di essere in allenamento, così ho fatto", scherza.

Lorenzo Vero