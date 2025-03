Morutan cambia la partita col suo genio. Ancora indietro di condizione Tramoni

SEMPER 6,5 Quando viene sollecitato dai tentativi neroverdi si fa trovare preparato. Sulla rete di Moro non può opporre alcuna resistenza. Preciso in tutte le uscite.

RUS 6 In occasione del gol si fa bruciare da Moro: un solo errore, pesantissimo, all’interno di una gara nella quale cancella Laurientiè e si propone con continuità anche in fase di appoggio alla manovra.

CARACCIOLO 6,5 Quando gli avversari alzano il pallone dalle sue parti l’esito è scontato: il capitano non sbaglia nessun intervento e se la cava egregiamente anche con le trame rasoterra. ABILDGAARD sv.

CANESTRELLI 6 La consueta prova di qualità in fase difensiva, più "arruffone" del solito invece quando riesce a mettere i piedi nella metà campo avversaria.

SERNICOLA 6,5 Dalla sua parte spinge lo spauracchio Laurienté, ma il laterale nerazzurro lo costringe spesso a rinculare. Puntuale negli inserimenti ogni volta che la manovra arriva sulla sua fascia.

MARIN 6 In affanno, come il resto dei compagni, nei primi 25’. Soffre l’inferiorità numerica in mezzo al campo, ma nella ripresa cambia la musica: ringhia su tutti gli avversari e recupera molti palloni.

PICCININI 5,5 Gira quasi sempre a vuoto in un centrocampo nel quale non riesce a far valere la sua energia. Impreciso in molti appoggi.

ANGORI 5,5 Rispetto alla gara d’andata, stavolta soffre parecchio la qualità di Berardi. Gli concede troppa libertà in occasione dell’assist per Moro, e quando spinge lo fa con poca precisione.

HOJHOLT 6 Testa bassa e gambe veloci per recuperare il maggior numero di palloni e coprire quanto più campo possibile.

MOREO 6,5 Non va al tiro, ma è sempre nel cuore delle azioni offensive nerazzurre. Sfiora l’assist per Meister nel finale.

ARENA sv.

LIND 6 Nella prima frazione molto spesso si ritrova da solo a combattere contro i due centrali neroverdi. Nonostante le molte energie consumate, nella ripresa si costruisce da solo l’occasionissima del pari: peccato per la conclusione troppo centrale.

MEISTER 6 Che impatto per il Principe di Bel Air, e che sfortuna. In una manciata di minuti "rischia" di lasciare il segno sulla gara.

INZAGHI 6,5 Nel primo terzo di gara la sua squadra si fa prendere dalla frenesia, finendo così per regalare metri e spazi fatali agli avversari. Un diverso atteggiamento e i cambi giusti consentono al Pisa di dominare il secondo tempo e nutrire anche parecchi rimpianti per il risultato finale.

M.A.