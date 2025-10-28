Nerazzurri a caccia del bersaglio grosso. Contro la Lazio per i primi 3 punti stagionali

di Lorenzo Vero

Siamo già ormai in prossimità della sfida contro la Lazio. Il Pisa, dopo una domenica di riposo, è tornato a lavorare nella giornata di ieri al centro sportivo di San Piero a Grado per preparare la partita di giovedì sera contro i biancocelesti. Per il posticipo del primo turno infrasettimanale sono ancora disponibili online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati i biglietti in gradinata, tribuna e Curva Sud. Gilardino ha una carta che deve sfruttare: il tempo. Il Pisa ha a disposizione due giorni in più rispetto agli uomini di Sarri, che arrivano però all’Arena con l’inerzia e l’energia conferita dal successo per 1-0 contro la Juventus di domenica sera. Certo, però gli infortuni restano tanti e quindi si riduce la capacità di rotazione: non ci saranno Nuno Tavares, Castellanos, Cancellieri e Rovella. Nessun riposo per la Lazio, tornata immediatamente a lavoro a Formello, che avranno dalla loro un settore ospiti esaurito.

Alla partita non prenderà parte nemmeno Raul Albiol. Il difensore spagnolo si è sottoposto nella giornata di ieri, come annunciato dal Pisa in un comunicato ufficiale, a un intervento chirurgico alla mano sinistra, "eseguito dall’equipe del dottor Alberto Guardoli, necessario per la frattura scomposta del quinto metacarpo accusata dal difensore nel primo tempo della gara giocata venerdì scorso al "Meazza" contro il Milan". Questo il motivo per il quale il difensore ha lasciato il campo all’intervallo a San Siro. Il difensore, però, potrebbe tornare a disposizione probabilmente già per la gara di domenica contro il Torino di Baroni. Da capire come lo staff medico sceglierà di gestire il recupero. Dal punto di vista del campo, Caracciolo si riapproprierà del centro della difesa, con Canestrelli che ovviamente sarà confermato da un lato e con il ballottaggio tra Bonfanti, Calabresi (subentrato venerdì a Milano) e il ritorno di Denoon. Possibile chance dal primo minuto anche per Juan Cuadrado: l’esterno colombiano è reduce da un ottimo ingresso contro il Milan, gara in cui ha trovato il primo gol in nerazzurro. Una prestazione che gli è valsa, da parte della Lega Serie A in collaborazione con Fantacalcio.it.

Non solo: premiato anche Nzola, anche se schierato solamente "in panchina". L’attaccante angolano è chiamato a guidare la squadra nerazzurra a un obiettivo importante: trovare la prima rete stagionale all’Arena. In quattro partite, infatti, sono arrivati due pareggi e altrettante sconfitte, con i risultati abbastanza ripetitivi: due 0-0 (Fiorentina e Verona) e due 0-1 (Roma e Udinese). Fino a questo momento, il Pisa ha dimostrato di essere grande con le grandi, e l’occasione con la Lazio appare ghiotta per centrare, per la prima volta, il bottino grosso.