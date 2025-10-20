Nerazzurri, cercasi gol disperatamente. Cinque partite a secco, servono soluzioni

di Lorenzo Vero

Quando non si può vincere è importante non perdere. Questo è un mantra che nel mondo calcistico (e non solo) è sempre bene ripetere. Fondamentale per il Pisa in questo campionato di Serie A è smuovere la classifica in ogni occasione, e contro il Verona è arrivato il terzo pareggio in sette partite. Certo, era lecito aspettarsi di più, non tanto dal punto di vista del risultato quanto piuttosto della manovra offensiva e della spregiudicatezza che è apparsa mancare in campo in una partita molto importante in chiave salvezza giocata d’innanzi a un pubblico inizialmente carico, che al triplice fischio ha accompagnato l’uscita col silenzio, senza grandi applausi scroscianti né fischi. Nelle statistiche, ne è presente una impressionante: lo zero alla voce "tiri in porta". Troppo poco per una partita nella quale il Pisa ha mantenuto addirittura il 60% del possesso palla, contro una squadra che fino a quel momento aveva subito nove gol in campionato.

Prendiamo un dato positivo: è arrivato il secondo risultato utile consecutivo per il Pisa all’Arena, dopo l’altro pareggio, sempre per 0-0, contro la Fiorentina. Sì, due pareggi consecutivi, ma nelle quattro uscite stagionali tra le mura amiche, il popolo nerazzurro non solo stanno ancora aspettando la prima vittoria, ma addirittura il primo gol. Resta anzi quell’urlo sprecato per la rete annullata a Meister nel derby. Zero gol segnati, due subiti (uno da Soulé per la Roma, l’altro da Bravo per l’Udinese) in quattro partite. Non tantissime emozioni, quelle vissute dal pubblico alla Cetlar Arena. "Il pallone non entra" ha dichiarato Moreo. Sì, ma attualmente la difficoltà sembra stare nella manovra. Nelle ultime due uscite, il Pisa ha calato drasticamente la produzione offensiva che invece non era mai mancata nelle precedenti cinque partite.

Allargando il raggio d’azione, se la squadra nerazzurra non ha ancora trovato la rete in casa in campionato, in generale il gol manca da tre partite (quattro, considerando anche la sfida di Coppa Italia contro il Torino). L’ultima rete porta la firma di Lorran nella sconfitta 3-2 di Napoli dello scorso 22 settembre, un mese fa. Un dato che condivide il Pisa con un’altra squadra, appunto il Verona, che registra dati addirittura peggiori dei nerazzurri: due soli i gol segnati. Con ben cinque partite a secco su sette disputate (e considerando che a Bergamo è arrivata un’autorete), prosegue il problema offensivo nerazzurro e, se fino a sabato aveva retto il discorso di aver affrontato molte squadre d’alta classifica, dopo la sfida con il Verona questo è diventato un tema acclarato, il punto dolente di questa formazione, che sta costando caro nell’avvio di campionato di Serie A.