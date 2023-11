"Nerazzurri in festa: Marius Marin e Adam Nagy qualificati per l'Europa!"

C’è grande soddisfazione in casa nerazzurra per gli ultimi risultati raggiunti dai propri tesserati in ambito internazionale. La società di via Battisti ha celebrato sui canali social il traguardo raggiunto da Marius Marin e Adam Nagy, protagonisti di cavalcate vincenti verso la qualificazione alla fase finale dei Campionati europei, che si disputeranno la prossima estate in Germania. Il capitano dello Sporting Club è stato tra le colonne della formazione guidata dal Ct Edward Iordanescu, capace di vincere il girone I davanti a Svizzera e Israele e riportare così la Romania alle fasi finali del torneo continentale a distanza di otto anni dall’ultima partecipazione (Euro 2016). Primo posto nel gruppo G invece per l’Ungheria allenata dall’italiano Marco Rossi, precedendo la Serbia e il Montenegro: nella mediana magiara Adam Nagy ha rappresentato uno dei punti di riferimento lungo il percorso di qualificazione ai prossimi Campionati europei. L’Ungheria è alla terza partecipazione consecutiva alla fase finale della competizione continentale e il centrocampista del Pisa punta a conservare il posto nella rosa dei convocati, convinto di potersi giocare le proprie chance ritrovando continuità durante il campionato. Per lo Sporting Club non è una novità quella di poter annoverare propri tesserati alle fasi finali di competizioni per le nazionali: l’esempio più prestigioso risale al 1992, quando il centrocampista Henrik Larsen riuscì, in modo del tutto inaspettato e impronosticabile, a conquistare l’alloro continentale con la Danimarca superando la resistenza di vere e proprie corazzate. M.A.