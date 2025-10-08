Nerazzurri in Serie A, la partenza peggiore. Due punti come nella stagione 1988-1989

Due punti in sei partite. Ultimo posto in classifica in compagnia del Genoa. Giunti alla seconda sosta delle nazionali, è giusto iniziare a sbirciare la classifica, così come è giusto che inizino a svilupparsi le prime preoccupazioni. Dopo trentaquattro anni di assenza, l’impatto con la Serie A per il Pisa è durissimo. E se nella giornata di ieri, su queste pagine, abbiamo visto come, dall’avvento del campionato a venti squadre, in 36 casi le squadre che dopo la sesta giornata occupavano una delle ultime tre posizioni si sono salvate, oggi diamo uno sguardo alle altre sette partenze della squadra nerazzurra nella propria storia in massima serie.

In questo caso, il confronto non fa sorridere: quello attuale è il peggior rendimento della storia del club dopo sei partite in Serie A. Due pareggi e quattro sconfitte. In realtà, c’è un precedente e risale alla stagione 1988-89, quando il Pisa di Bolchi (in stagione si alternarono poi Giannini e Giorgis) ottenne un punto contro la Sampdoria e un altro, anche in quel caso con la Fiorentina, 0-0. Quella stagione terminò con la retrocessione. Rendimento appena migliore fu quello dell’anno precedente, quando arrivò però la salvezza con Materazzi. Allora, dopo quattro sconfitte consecutive – quindi con un avvio drastico – il Pisa prima pareggiò all’Arena contro il Como, quindi vinse contro l’Empoli.

Stesso rendimento nella stagione 1968-69, quella dell’esordio assoluto in A a girone unico, con allenatore Lucchi. Ma lì fu retrocessione. Furono tre i pareggi, invece, nel 1983-84. Risultati di spessore: uno 0-0 contro la Juventus all’Arena alla seconda giornata, quindi l’1-1 sempre interno con il Genoa e un pareggio a reti bianche (ancora!) contro la Fiorentina. Questa volta al Franchi, però. Un avvio di stagione con un pareggio in più rispetto a quello di Gilardino, ma con appena un gol segnato. Al termine del campionato il Pisa retrocedette.

Due anni dopo, la partenza fu positiva: tre pareggi e una vittoria (a Bergamo contro l’Atalanta), ma il verdetto finale fu lo stesso. Trentaquattro anni fa, invece, i nerazzurri di Giannini vinsero le prime due gare (Bologna in trasferta e Lecce in casa) e pareggiarono la terza, prima di quattro sconfitte consecutive e dell’avvio verso il baratro.

Senza precedenti la partenza da due vittorie e tre pareggi in sei partite della squadra di Luis Vinicio nel 1982, che portarono a una salvezza in carrozza. Un’eccezione.

In conclusione, ottime partenze non hanno significato la salvezza. Questa è la legge che si manifesta spesso nel campionato di Serie A, soprattutto per quanto riguarda le neopromosse. L’obiettivo è proseguire a lavorare, non farsi travolgere dai numeri, per ora negativi. Non conta la partenza, ma l’arrivo.