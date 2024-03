Nerazzurri proiettati sul futuro. Ricostruire? Ripartiamo da qui

Con un sogno playoff da inseguire, una minaccia playout (quindi un incubo retrocessione) da ricacciare e un esempio, quello del Venezia della scorsa stagione, che dalla zona playout grazie a un filotto incredibile concluse ottavo, sul quale basarsi, il Pisa vuole sfruttare l’onda lunga dell’entusiasmo che il successo con il Cittadella per disputare al meglio l’ultima frazione di campionato. Attraverso le ultime scelte di formazione, però, non è del tutto sbagliato pensare che Aquilani stia iniziando a porre le basi per quello che sarà il Pisa della prossima stagione.

Più volte, prima del silenzio stampa (che sarà interrotto oggi con la conferenza del presidente Corrado), la dirigenza ha ribadito come quello con l’ex centrocampista sia un progetto su base biennale, quindi, al netto di incredibili cambi di strategia, Aquilani siederà sulla panchina nerazzurra anche nel 2024/25. Al "Tombolato" i nerazzurri sono scesi in campo con una formazione dall’età media di 25,72 anni, scesa ulteriormente a 25,18 a inizio secondo tempo con gli ingressi di Bonfanti (’02) e Beruatto (’98). Un ringiovamento sensibile, che traccia l’inizio dell’avvio di un nuovo ciclo, scrollandosi di dosso (e nella testa soprattutto) quella finale contro il Monza che ancora aleggia come demone nello spogliatoio nerazzurro.

La prima novità sostanziale riguarda la porta: Leonardo Loria (’99) sembra aver superato definitivamente un Nicolas (’88) che si è dimostrato in stagione più volte non perfetto, nelle gerarchie. I "ragazzi tremendi" di Aquilani trovano maggiore sfogo sugli esterni: i due 2002 Esteves e Barbieri si sono dimostrati i veri elementi in più della squadra, sia per quanto riguarda l’intensità che per la qualità. Lisandru Tramoni, il più "piccolo" in rosa, classe 2003, è sceso in campo dal primo minuto dieci volte.

Cresciuto anche il minutaggio di Arena, che ha vissuto un impatto complesso con la Serie B: sei da titolare nelle ultime dieci. Imprescindibile in casa nerazzurra l’apporto di Canestrelli. Migliorato in maniera esponenziale in difesa, il numero 5 ha confermato la propria pericolosità in fase offensiva: tre i gol segnati. Su di lui, però, la dirigenza si dovrà preparare agli assalti di società di Serie A: da tempo è monitorato dal Bologna, con Sartori sempre attento a puntare su talenti interessanti. Chi sembrava destinato a lasciare, destinato al Cagliari, ma invece è rimasto è Touré. Il centrocampista in questo 2024 è tornato protagonista. Per quanto riguarda la vecchia guardia, tutto lascia pensare a una diaspora, con tanti giocatori destinati a salutare e i soli il capitano Caracciolo, oltre a Marin (che rimane pur sempre un ’98) rimasti titolari indispensabili nella rosa.

