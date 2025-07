Il Pisa saluta ufficialmente il recordman brasiliano di presenze: nella storia nerazzurra il portiere Nicolas Andrade (nella foto) ha scalato la vetta del drappello carioca grazie ai quattro campionati vissuti all’ombra della Torre. Approdato allo Sporting Club nell’estate del 2021 per rimpiazzare un estremo difensore molto amato dalla tifoseria come Stefano Gori, Nicolas ha saputo guadagnarsi il sostegno della piazza a suon di prestazioni di sostanza e di grande spessore carismatico.

Nel primo campionato in nerazzurro è stato tra i protagonisti della cavalcata che si è conclusa nell’atto finale dei playoff contro il Monza. Nel torneo successivo è stato tra i punti di riferimento ai quali la squadra e l’ambiente si sono aggrappati per uscire dal periodo iniziale di grossa difficoltà, e anche nell’annata 2023-2024 Nicolas ha interpretato il ruolo di chioccia e guida per il resto della squadra, all’interno di un percorso denso di difficoltà e rare soddisfazioni.

Nella scorsa estate, complice l’approdo in nerazzurro di Adrian Semper, il numero uno carioca ha perso i gradi di titolare senza però venir meno all’impegno di accompagnare per mano i compagni di squadra con l’impegno quotidiano. Nicolas Andrade ha chiuso la sua esperienza con il Pisa con due soli gettoni, entrambi da novanta minuti: la sconfitta interna con il Cesena in Coppa Italia a settembre e la passerella conclusiva contro la Cremonese, nell’ultima giornata della stagione.

Complessivamente le sue presenze sono 103: per dare un contorno più preciso dell’impatto e del ricordo lasciato da Nicolas nell’albo d’oro nerazzurro, basti dire che una delle icone della storia passata del club, Carlos Dunga, si è fermato a 28 (campionato di Serie A 1987-1988). Gli altri brasiliani che hanno indossato la casacca nerazzurra sono Joelson, Gabionetta, Juliano, Mezavilla e Wellington. L’ottavo è Mateus Lusuardi: acquistato dal Frosinone, tra qualche settimana inizierà il percorso nelle gare ufficiali.

