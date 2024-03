OCCASIONE PISA. Missione Cittadella per non deludere. E scacciare le ombre sulla panchina

di Michele Bufalino

Il dio del calcio offre sempre una seconda possibilità. E di seconde possibilità il Pisa e Aquilani quest’anno ne hanno avute moltissime. Dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite la panchina del tecnico nerazzurro appare sempre più traballante, con soli 2 punti di vantaggio sulla sedicesima posizione. Per la salvezza infatti la corsa è attualmente sulla Ternana (29 punti) e sull’Ascoli (27), ma ieri gli umbri sono caduti in casa contro il Parma. Di conseguenza i nerazzurri hanno un’altra opportunità per guadagnare punti in classifica, cercando di risalire contro un Cittadella che arriva da ben 7 sconfitte consecutive.

Una gara che può apparire decisiva per la panchina dell’allenatore del Pisa. Una sconfitta infatti potrebbe portare la dirigenza a cambiare piani, anche se la società ha sempre ribadito la fiducia incondizionata nei confronti di Aquilani. Nessuna sorpresa tra i convocati del tecnico, che non ha parlato alla stampa per la settima partita consecutiva, in vista del match. Rimarranno out i soliti De Vitis, Torregrossa e Matteo Tramoni, mentre tutta la squadra si stringe attorno ad Andrea Barberis, fuori per infortunio al crociato. Porte scorrevoli invece a causa delle squalifiche. Rientra Marin, pronto a riprendere il suo posto da titolare, mentre il tecnico dovrà rinunciare a Mattia Valoti, espulso per doppia ammonizione nel corso del turno infrasettimanale contro i canarini. La formazione messa in campo da Aquilani potrebbe ricalcare in parte quanto visto col Venezia, mentre alcuni giocatori rimasti fuori a causa del massiccio turnover con il Modena potrebbero tornare in panchina. Tra i pali va verso la conferma Loria in luogo di Nicolas in un 3-4-2-1. L’ex Juventus e Frosinone infatti ha ben figurato mercoledì sera, tanto da essere risultato il migliore in campo. In difesa potrebbe essere confermato il trio composto da Calabresi, Canestrelli e Caracciolo, ma Aquilani potrebbe anche schierare uno tra Leverbe e Beruatto sulla linea a tre. Sulle corsie esterne Barbieri ed Esteves potrebbero tornare al loro posto, così come Marin davanti alla difesa con Miguel Veloso. L’alternativa è Piccinini, visto l’infortunio di Barberis. Discorso a parte relativo alla trequarti. Arena potrebbe partire titolare visto l’attacco febbrile che lo ha tenuto fuori con il Modena e scalpita, mentre Touré dovrebbe agire da raccordo con il centrocampo, ma eventualmente potrebbe anche agire da mezzala.

Anche D’Alessandro potrebbe avere adeguato minutaggio dietro l’unica punta Bonfanti, ma non va trascurato Moreo, anche se rimasto fuori dai radar per un po’, voglioso di rilanciarsi. Quella di oggi pomeriggio insomma sarà un’altra opportunità per cercare di battere un avversario ferito e in caduta libera, rialzando la testa. Un’altra occasione per risalire, togliersi quel fiato sul collo che arriva dalle posizioni basse della classifica e dimostrare che, quando il gioco si fa duro, il Pisa può essere più forte dei suoi limiti e difetti, ampiamente dimostrati e analizzati in questa stagione. Non sarà una partita per cuori deboli, nella quale conterà anche essere uomini prima ancora che giocatori in un contesto che, storicamente, dal Tombolato, è sempre stato per gare dal tasso agonistico molto elevato.