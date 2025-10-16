Occhio all’Hellas, meno gol di quelli "attesi". Orban e Giovane i pericoli numeri uno

Pazienza, tenacia, sangue freddo e mente sveglia: sono gli ingredienti che serviranno a capitan Caracciolo e compagni nella sfida di sabato pomeriggio, quando sul prato dell’Arena arriverà l’Hellas Verona. Di fatto si tratterà della prima gara nella quale il Pisa avrà la possibilità di incrociarsi con una diretta concorrente per il traguardo finale della salvezza: non che l’Udinese, incontrata a metà settembre, abbia le carte per vantare velleità di medio-alta classifica, ma può contare su un organico che complessivamente vale molto di più delle compagini che fino alla trentottesima giornata combatteranno col coltello tra i denti per la sopravvivenza in Serie A. D’altronde, per gli scettici dei valori evidenziati sulla carta, ci sono le statistiche accumulate nelle prime sei gare di campionato a confermare la sensazione che quella di dopodomani tutto sarà fuorché una sfida dall’alto coefficiente di spettacolarità.

Unendo le forze, Sporting Club e Hellas hanno racimolato appena 5 punti, frutto di altrettanti pareggi: sia i nerazzurri che gli scaligeri non hanno ancora trovato la strada che conduce alla vittoria e stanno facendo anche una grande fatica a individuare la via del gol. A parziale discolpa della squadra di Gilardino c’è da ricordare che nel giro di un mese e mezzo di campionato sono stati affrontati quattro rivali che disputano le coppe europee, quindi formazioni tutt’altro che semplici da perforare per una matricola. Rimane comunque il fatto che il Pisa ha segnato appena 3 reti, che diventano 4,8 se si guarda al dato degli expected gol. Ha fatto peggio il Verona con 2 segnature, che sarebbero addirittura 6,6 alla voce expected gol. Una motivazione per questo scarsissimo feeling con le marcature può essere ritrovata nell’inclinazione a manovrare il pallone: da fine agosto a oggi la squadra di Gilardino ha tenuto una media del 37% di possesso palla, mentre quella guidata da Paolo Zanetti si ferma al 40,7%. Si tratta dei due dati peggiori in tutta la Serie A.

La discrepanza nel rendimento delle due compagini cresce se entriamo nel dettaglio dei tiri tentati: il Pisa è al diciassettesimo posto con 57 conclusioni, il Verona invece è sesto – alla pari col Milan – con 83 tentativi. Qui, però, ci torna utile ricordare quanto evidenziato prima: riuscire a concludere verso la porta di Napoli, Atalanta, Bologna e anche Fiorentina è – teoricamente – è un compito parecchio arduo. L’Hellas mantiene una buona performance anche nei tiri finiti nello specchio della porta: fino a oggi sono 31, dietro soltanto a Inter, Napoli e Juventus), il Pisa invece si conferma fanalino di coda con appena 13 tentativi finiti nel bersaglio. I nerazzurri riescono però a concludere le loro azioni da una distanza più ravvicinata rispetto a quella dei prossimi avversari: in media i 9,5 tiri effettuati per ogni gara sono partiti a 15,6 metri dai pali, mentre le 13,83 conclusioni dei veneti sono state scagliate da 19 metri.

M.A.