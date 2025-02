Olimpiu Morutan. "Il mio posto felice è il campo. La sconfitta? Una giornata storta»

"Dopo nove mesi durissimi per me, di allenamento e di concentrazione per rimanere costantemente ottimista, sono tornato nel posto dove mi sento meglio, in campo". Inizia così il lungo messaggio pubblicato da Olimpiu Morutan sui propri social network. Il trequartista classe 1998 contro il Cittadella ha giocato i suoi primi minuti stagionali, i primi dopo la lacerazione del tendine d’Achille dello scorso aprile in Turchia, quando vestitva la maglia dell’Ankaragucu. Schierato titolare da Filippo Inzaghi in coppia con Moreo a sostegno di Lind, il giocatore ha stupito anche l’allenatore, come esplicitato al termine della partita.

"Gli avevo detto che avrebbe giocato un tempo, poi stava andando bene e l’ho lasciato in campo settanta minuti". In campo, il giocatore ha vissuto emozioni fortissime, come da lui stesso dichiarato, sempre nel messaggio social: "Anche se mi è sempre piaciuto giocare a calcio, le emozioni che ho provato sabato alla mia prima partita ufficiale dopo il mio infortunio sono state più grandi che mai". Purtroppo, però, il risultato non è stato felice: "Mi dispiace per il risultato della squadra, ma sono convinto che sia solo una giornata storta, e nelle prossime partite continueremo a lavorare per il nostro obiettivo. Ringrazio tutti voi che mi siete stati accanto! Grazie!".

Infine, Morutan ha voluto lasciare una dedica speciale al club che, memore di quanto bene aveva fatto due stagioni fa, lo ha preso (in prestito con diritto) in estate, aspettandolo: "Grazie per la fiducia, Pisa". Sotto il post, soprattutto su Instagram, sono tanti i commenti di affetto, come quello del compagno Simone Canestrelli: "Bentornato" con l’aggiunta di un emoticon del mago. Messaggio di vicinanza e soddisfazione anche dall’account della nazionale romena, e dei suoi connazionali Mihaila e Man, entrambi calciatori del Parma. Anche l’attaccante del Bologna, Cambiaghi, ha commentato con un cuore (i due dovrebbero aver svolto parte del recupero assieme proprio nel capoluogo emiliano). Adesso, con il tanto atteso esordio avvenuto, il Pisa può godere di una nuova freccia nel proprio arco.

Lorenzo Vero