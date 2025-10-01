Open Var, l’analisi di Rocchi dei tre casi di Pisa-Fiorentina. I dubbi restano. "Tre episodi. Ha ragione l’arbitro»

"Qualità del tocco", "immediatezza", "naturalezza del movimento". Ma soprattutto: "involontarietà". L’edizione settimanale di ‘Open Var’, la trasmissione realizzata da Dazn nella quale viene ospitato il designatore degli arbitri di Serie A per rivedere, riascoltare e commentare le decisioni più discusse e discutibili prese da arbitri e addetti al Var nel turno di campo appena archiviato analizza tutti e tre i casi di Pisa Fiorentina.

1) Gol di MeisterL’ex arbitro Gianluca Rocchi è partito nell’analisi dal gol cancellato a Henrik Meister: l’episodio, regolamento (discutibile) alla mano, più semplice. "Il giocatore del Pisa – spiega Rocchi – tocca la palla con la mano nel contrasto e nell’immediatezza realizza il gol. La situazione sarebbe cambiata se invece avesse fornito un assist vincente a un compagno: in quel caso si sarebbe valutata la qualità del tocco di mano", ha spiegato Rocchi. Il regolamento, lo riportiamo fedelmente recita così: "E’ infrazione (fallo di mano) se il giocatore segna nella porta avversaria immediatamente dopo che il pallone ha toccato le sue mani/braccia anche se in modo accidentale".

2) Il caso PongracicTuttavia la punizione di questo movimento naturale non è più automatica nel caso del tocco di Pongracic sul cross di Bonfanti: "Il difensore ha il braccio largo, non aderente al corpo, ma è un movimento congruo alla corsa e quindi non punibile". Anche in questo caso il regolamento (testuale) recita così: "si considera che un calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue mani / braccia non è conseguenza del movimento del corpo per quella specifica situazione". Insomma, si sostiene che il movimento di Pongracic "sia naturale". Tanti dubbi.

3) Fazzini-TramoniAnche qui Rocchi non ha dubbi (a noi invece ne restano parecchi): "il giocatore sta strattonando l’avversario e il tocco è involontario. Se l’arbitro avesse dato rigore, il Var lo avrebbe dovuto togliere". Curioso però che sia considerato volontario il tocco di mano del Torino nella sfida a Parma. La dinamica, onestamente, appare molto simile: Vlasic salta a contrasto e il pallone – scagliato da trenta metri di distanza – va a cadere sul braccio largo. "L’arto è molto largo – ha commentato Rocchi -, nonostante vada a contrasto con gli avversari il fallo è punibile con il rigore...".