"Palermo-Pisa: Prevendita Biglietti Attiva, Squalifica Canestrelli"

Attiva da ieri la prevendita per l’acquisto dei biglietti per la partita tra Palermo e Pisa, in programma allo Stadio Barbera sabato 16 dicembre e valida per la diciassettesima giornata di Serie B, con fischio d’inizio alle 16:15. A differenza di quanto accaduto settimana scorsa per la trasferta di Catanzaro, con la compravendita dei tagliandi per il settore ospiti attivata solamente quarantotto ore prima del fischio d’inizio, non ci sono stati intoppi per quanto riguarda la seconda gara esterna consecutiva dei nerazzurri, questa volta nel capoluogo siciliano, contro un Palermo reduce dal pareggio-beffa (con due gol subiti nei minuti di recupero) al Tardini contro la capolista Parma nello scorso turno. Così come è accaduto per la partita contro i calabresi, anche al "Barbera" la trasferta non vedrà la necessità di tessera del tifoso. L’acquisto dei biglietti per i residenti nella provincia di Pisa è però limitato al solo settore ospiti, per un prezzo di 18 euro. È possibile acquistare i biglietti fino alle 15:00 di venerdì 15 dicembre presso i punti vendita del circuito Vivaticket, oltre che online sull’omonimo sito. Inoltre, sempre nella giornata di ieri sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo, che ha ufficializzato la squalifica di Simone Canestrelli per la partita contro il Palermo in seguito all’ammonizione, la quinta del suo campionato, ricevuta a Catanzaro. Restano nella lista dei diffidati invece sia Maxime Leverbe, che potrebbe tornare dal primo minuto, che Lisandru Tramoni.

Lorenzo Vero