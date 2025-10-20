Pareggia la primavera. Lotta salvezza. I risultati delle altre impegnate ieri

Il pareggio contro il Verona e gli altri incroci di risultati nella settima giornata di campionato non modificano di fatto in alcun modo la situazione nella zona bassa della classifica o quanto meno il percorso delle squadre che presumibilmente rimarranno invischiate nella lotta per non retrocedere. Pareggia il Pisa, altrettanto fa il Genoa, 0-0 in casa contro il Parma. I rossoblù falliscono nel recupero un rigore con Cornet, un fallo commesso da… Troilo. Il Lecce mantiene i tre punti di vantaggio nei confronti dei nerazzurri in seguito a un pareggio, anche in questo caso a reti bianche, contro il Sassuolo in casa. Questa sera la Cremonese ospiterà allo "Zini" l’Udinese di Runjaic. Se i "grandi" lotteranno fino alla fine per mantenere la categoria, i giovani nerazzurri puntano invece alla promozione. Parliamo della Primavera di Innocenti, che mantiene il primato in classifica nel campionato Primavera2. Nella gara valida per la quinta giornata, il Pisa ha pareggiato per 1-1 in trasferta sul campo del Bari. Ancora protagonista Mbambi. Il classe 2008, schierato dal primo minuto, ha trovato la rete del definitivo pareggio a dieci minuti dal novantesimo. Secondo gol in campionato per il belga, attenzionato speciale anche da Gilardino, che ha trovato la rete con un calcio di punizione di pregevole fattura segnato con il proprio mancino. Con questo punto i giovani nerazzurri salgono a quota undici punti in classifica, confermando un ottimo lavoro dello staff del settore giovanile della società.

L.V.