Parte la stagione 2025-26. È il periodo più caldo

di Lorenzo Vero

Che la stagione abbia inizio! Nel calendario calcistico, infatti, il primo luglio indica l’inizio ufficiale del nuovo anno sportivo e, in contemporanea, della finestra estiva di calciomercato, che si chiuderà il primo settembre. Beh, da questo punto di vista in realtà poco cambia, essendo state le varie società al lavoro già da tempo per costruire le rose per affrontare il prossimo campionato (e infatti il Pisa ha già acquistato tre calciatori: Vural, Lusuardi e Mbambi). Una sessione di mercato che ha avuto il via ieri quando, presso il Grand Hotel di Rimini ha avuto luogo il Gran Galà d’apertura, al quale hanno preso parte i due dirigenti nerazzurri Davide Vaira e Giovanni Corrado. Un’occasione nella quale è stato possibile anche scambiare opinioni, punti di vista e, perché no, instaurare trattative con colleghi, prima del talk show serale condotto da Sky Sport. In casa Pisa è attesa una nuova accelerata in questa settimana per quanto riguarda il mercato.

L’addio di Nicolas Andrade chiamerà la società a cercare un nuovo, affidabile, vice-Semper (che continuerà a essere il titolare). Per quanto riguarda la difesa i temi sono noti, così come i nomi: Troilo, Goldaniga e Dawidowicz (da oggi svincolato) i profili seguiti a questo momento. Per quanto riguarda il centrocampo, Tessmann resta il nome favorito. Il centrocampista statunitense è seguito anche dalla Roma come piano B in caso di mancato riuscimento della trattativa per O’Riley. Per Cacace, esterno sinistro sul quale il Pisa aveva messo gli occhi, si è spento l’interesse da parte di una concorrente, il Cagliari. Sempre per la sinistra, i nerazzurri al Como hanno chiesto informazioni per Fadera. In attacco, oltre al giovane argentino Vignolo, persiste il sogno Simeone, inseguito anche da Genoa e Siviglia. Per quanto riguarda le uscite, spunta l’interesse del Treno per Sussi. Passando alla rosa attuale, ieri hanno festeggiato gli anni due leader, quali Moreo (32) e capitan Caracciolo (35). Per i calciatori nerazzurri si tratta dell’ultima settimana vera di vacanza, prima di ritrovarsi per un primo incontro con il nuovo staff e svolgere i primi test atletici; quindi, il 17 avrà il via il ritiro in valle d’Aosta a Morgex. Oltre al mercato, però, i temi caldissimi per i tifosi sono quelli relativi alle nuove divise, al logo, alle amichevoli e, soprattutto, agli abbonamenti. Sotto questo punto di vista, sono attese indicazioni e novità nei prossimi giorni.