Pasquetta di Calcio: Spezia-Cosenza e Altri Scontri Decisivi per i Playoff

Tutti in campo a Pasquetta, per un’abbuffata che accompagnerà la tradizionale braciata – umida, dalle nostre parti –, con partenza intorno all’ora di pranzo con l’antipasto tra SudTirol e Bari. Gli altoatesini si sono impantanati con 2 punti nelle ultime 4 gare e sono tornati a ridosso deI playout. Il Bari, per contro, con il successo contro il Palermo ha fatto irruzione nella griglia playoff e proverà a non uscirne. Alle 15 si giocheranno altre sette partite, tra le quali spicca naturalmente il confronto del "Picco" tra Spezia e Cosenza.

Gli "aquilotti" sono sospesi tra la suggestione di recuperare le sette lunghezze di svantaggio sui nerazzurri e il pragmatismo di conservare i sei punti di distanza dalla Cremonese, attualmente quarta forza del torneo, in vista dell’ipotetica partecipazione ai playoff promozione. I liguri si troveranno di fronte un avversario probabilmente all’ultima spiaggia nella rincorsa sui playout – col punto interrogativo del ricorso presentato per ottenere uno sconto sui 4 punti di penalizzazione che ne zavorrano la classifica – e torneranno in campo dopo la rimonta di due reti subita a Mantova. Al cardiopalma, in ottica salvezza, l’incrocio del "Tombolato" tra Cittadella e Salernitana. I veneti nelle ultime 5 hanno raccolto appena 2 punti e sono ripiombati nei playout; i campani invece dopo il successo contro il SudTirol sono tornati a due sole lunghezze dal treno degli spareggi, occupato proprio dagli avversari di turno. Match con la stessa delicatezza al "Rigamonti", dove il Brescia ospiterà la Reggiana: in questo caso la distanza che separa "rondinelle" (35) e granata (32) è di tre lunghezze. Molta curiosità desta anche l’incrocio tra Juve Stabia e Sampdoria, a loro modo le sorprese del torneo: i campani lo sono in positivo e si giocano il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff; i blucerchiati - dopo l’elettroshock generato dall’arrivo delle vecchie glorie nello staff tecnico - hanno ritrovato il successo dopo due mesi e sono tornati a intravedere la salvezza diretta. Le altre gare del pomeriggio sono Mantova-Catanzaro, Palermo-Carrarese e Sassuolo-Frosinone. Prima del piatto forte, costituito dalla sfida in notturna dell’Arena, alle 17.30 si giocherà il derby tra Modena e Cesena: in palio punti per accorciare sui playoff.

M.A.