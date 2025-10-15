Per la prima volta la squadra al completo. Tre sedute di allenamento per la sfida salvezza

di Lorenzo Vero

PISA

Siamo arrivati al pieno della preparazione verso la sfida già ritenuta salvezza contro il Verona. Dall’allenamento di questa mattina, al centro sportivo di San Piero a Grado, mister Gilardino potrebbe tornare ad avere a disposizione per la prima volta la squadra al completo. Dopo i rientri di Marin e Buffon avvenuti negli scorsi giorni, tra oggi e domani è previsto quello di Isak Vural, che ha preso parte ieri sera alla partita della Turchia under-21 contro i pari età dell’Ungheria nella gara valida per le qualificazioni agli europei di categoria. Tre sedute di allenamento (oltre a quella di stamani, i nerazzurri lavoreranno anche nella mattina di domani oltre che alla rifinitura del pomeriggio di venerdì) per per studiare al meglio la strategia in vista della gara contro gli uomini di Zanetti. L’ambiente sarà caldo, quello delle grandi occasioni. Lunedì sono andati sold out in poche ore i biglietti nel settore ospiti (per i quali è stato applicato il vincolo di possesso della tessera del tifoso). Per quanto riguarda le altre zone dello stadio, ovviamente esaurita la Curva Nord, pochissimi i posti rimasti a disposizione in Gradinata, tribuna (superiore e inferiore) e Curva Sud.

Insomma, una cornice di pubblico che già oggi si avvicina al sold out (poco meno di 1500 i posti rimasti a disposizione). La posta in palio è preziosissima per entrambe le formazioni. Sono poche le incognite di formazione. Una riguarda la sostituzione sulla destra dello squalificato Idrissa Touré. Possibili due alternative: la prima vedremo Leris traslato sulla destra con Angori che riprende il proprio post da titolare, quell’altra, invece, potrebbe prevedere l’ingresso già dal primo minuto di Cuadrado, con la possibilità di mantenere il franco-algerino con la maglia numero 7 sulla fascia sinistra. L’altra questione riguarda il centrocampo. In particolar modo, Aebischer. Il centrocampista svizzero ha continuato a lavorare a San Piero a Grado nel corso della sosta per recuperare alla lesione all’adduttore della gamba destra subita nel primo tempo della partita contro la Fiorentina. Non precede spedito, bensì lineare, il recupero del giocatore, che è continuamente monitorato dallo staff tecnico e, dopo dei giorni in cui ha lavorato con la squadra, è tornato a svolgere una parte di allenamento a gruppo. Nessun passo indietro, la fiducia rimane quella di vedere nuovamente tra i convocati per la sfida col Verona. Magari non sarà arruolabile già dal primo minuto, ma Aebischer dovrebbe così tornare a disposizione già da sabato. Lo stesso discorso vale per Denoon, fuori ormai dalla scorsa sosta anche lui per un problema muscolare e pronto a tornare tra i convocati.