Pippo Inzaghi guida lo Sporting Club alla promozione in Serie A

Il traguardo raggiunto nel pomeriggio di domenica ha contribuito a impreziosire il pedigree di molti dei componenti dello spogliatoio nerazzurro. A cominciare ovviamente da Pippo Inzaghi, che ha messo in bacheca la seconda promozione in Serie A della sua carriera da allenatore: dopo quella dei record con il Benevento del 2020, c’è quella dei sogni con lo Sporting Club. In seconda fila, nella bacheca dell’ex centravanti, ma semplicemente per la gerarchia delle categorie, trova posto anche la vittoria della Serie C sulla panchina del Venezia nel 2017. Anche alcuni suoi calciatori hanno raggiunto quota due: indubbiamente chi irrompe nella leggenda nerazzurra è Marius Marin. Il "romeno-pisano" dopo la promozione del 2019, ha aggiunto un’altra perla alla lunga collana di gioie vissute con la casacca del Pisa. Entrando anche nella ristretta cerchia di giocatori che con questa maglia hanno vissuto un doppio salto verso l’alto. Accanto a lui c’è capitan Caracciolo, l’unico reduce dello zoccolo duro costituito nel corso della prima annata in cadetteria successiva al trionfo di Trieste: il numero 4, dopo la promozione del 2017 con il Verona, ha coronato il sogno di vincere guidando sul campo lo Sporting Club.

Sapete chi era il portiere titolare di quell’Hellas vincente? Nicolas, anche lui quindi salito a due tornei di B vinti in carriera. Secondo successo consecutivo invece per Oliver Abildgaard: il danese ha completato così quello che gli inglesi chiamerebbero "back to back", bissando il successo ottenuto dodici mesi fa con il Como. Insieme a lui, in quella squadra, c’era anche Adrian Semper: il portierone croato però ha fatto ancora meglio, poiché quella ottenuta due giorni fa è addirittura la terza promozione di fila dalla cadetteria alla Serie A. Prima di Como, infatti, l’estremo difensore aveva trionfato nella stagione 2022-23 difendendo i pali del Genoa. Nell’annata precedente invece Leonardo Sernicola aveva festeggiato con la maglia della Cremonese: domenica ha guidato i festeggiamenti prima al "San Nicola" e poi all’Arena. Percorso identico a quello vissuto da Arturo Calabresi, che tre anni fa era salito in A con il Lecce. Chiude la lista dei calciatori con più di una promozione dalla B Stefano Moreo: il neobabbo aveva già trionfato nel 2021 quando guidava l’attacco dell’Empoli.

