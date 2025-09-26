Pisa, addio alla Coppa Italia senza rimpianti. Passa il Torino con Casadei. Testa al derby

Arrivederci al prossimo anno, senza eccessivi rimpianti peraltro. Il Pisa esce sconfitto dalla sfida di Torino e saluta la Coppa Italia a fine settembre; conseguenza diretta di un match che resta stritolato nella morsa di un calendario categorico compresso fra la trasferta di Napoli e il derby di domenica con la Fiorentina. Come a dire, nessuno intende snobbare la Coppa Italia a priori – e questo è chiaro –, ma è evidente che la vita impone priorità e, in questo momento, l’unica reale urgenza del Pisa è quella di raggranellare punti vitali in campionato per potersi salvare.

Non a caso Gilardino, come ampiamente annunciato, cambia tutto o quasi risparmiando il più possibile i titolarissimi. Debutto stagionale in porta per Scuffet e difesa inedita con la prima ufficiale in nerazzurro dell’espertissimo Albiol, ma anche del baby belga Mbambi. Stesso destino, ma età diversa: fra i due debuttanti (curiosità) corrono ben 27 anni. A centrocampo, finalmente, si vede Vural, attesissimo dopo i problemi fisici accusati in estate, il giovane svedese dunque agisce in cerniera mediana con Hojholt e Piccinini. In attacco il brasiliano Lorran, dopo il gol al Maradona di Napoli, è la scelta dal primo minuto a sostegno di Meister.

Parte alla grande il Torino e Casadei di testa crea scompiglio in due occasioni. La seconda, al nono del primo tempo, è decisiva: l’ex Chelsea, salta quasi indisturbato, e punisce i nerazzurri sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Intorno alla mezzora il Pisa trova coraggio e metri alzando il raggio d’azione complice una regia ispirata di Vural. Tuttavia la pressione non crea reali premesse pericolose eccezion fatta per un gol (annullato per fuorigioco) segnato da Lorran.

Nella ripresa, subito dentro Touré per Lorran così per poter avanzare il raggio d’azione di Cuadrado. Il copione però è analogo alla prima frazione. È ancora il Torino a partire meglio e rendersi pericoloso su calcio d’angolo: il gol di Ismajli però viene annullato dopo attenta revisione al Var per un tocco di mano del difensore albanese. Anche al Pisa, ad onor di cronaca, viene annullato un gol di Albiol per fuorigioco. Fra cambi e ritmi lenti continua il rapporto non proprio fortunato con le scelte arbitrali: l’espulsione (diretta) per proteste di Cuadrado. Nel finale, grande classico, occasionissima per Tramoni, ma Paleari si supera.

"Il risultato è negativo, ma devo fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto – spiega Alberto Gilardino a Mediaset –. Abbiamo tenuto bene il campo nonostante tanti giovani debuttanti".

E adesso? Cresce l’attesa per la partita più attesa dell’anno. Partita, se vogliamo, in parte anticipata stasera: le scelte di Gilardino ci raccontano già qualcosa del Pisa che sarà in un match spartiacque. I nerazzurri fino ad oggi sono piaciuti per atteggiamento e organizzazione, ma adesso sono chiamati a fare punti vuoi per la classifica, vuoi perché contro i Viola tutto sarà necessariamente amplificato.