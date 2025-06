Pisa alla ricerca del nuovo allenatore: Paolo Zanetti in pole position

Casting aperti! Prosegue l’incessante lavoro dei dirigenti del Pisa per trovare il profilo perfetto che possa rappresentare il successore di Filippo Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Un compito importante, quello di rappresentare e guidare la squadra al ritorno in massima serie a trentaquattro anni di distanza dall’ultima volta. Il prescelto potrebbe, dovrebbe, arrivare settimana prossima. La volontà del club è quella di poter chiudere il prima possibile, per poter quindi accelerare sulla programmazione del campionato. Come sempre accade, sono tanti i nomi sondati dalla società, da Pirlo, profilo gradito già negli anni precedenti dalla dirigenza, con il contratto con la Sampdoria in vigore fino al 30 giugno, e Vanoli, altro profilo gradito, ma più difficile dato anche il rapporto con Urbano Cairo e la dirigenza del Torino in fase di ricucitura dopo lo strappo pubblico avvenuto alla fine dell’ultima partita di campionato.

Quindi, tra i due litiganti spunta (in realtà il nome è stato già fatto da giorni), ma soprattutto sale di quotazione il nome di Paolo Zanetti. L’allenatore potrebbe terminare la propria avventura all’Hellas Verona: è previsto in settimana un incontro con la società per capire se il rapporto è destinato ad andare avanti o a interrompersi. Da un lato l’allenatore sarebbe contento di continuare in gialloblù, ma sarà da valutare se Presidio Investors, i nuovi proprietari del club, saranno dello stesso intento. In questo momento l’allenatore si sta godendo qualche giorno di vacanza, prima di scoprire la sua sul proprio futuro.

Il nome di Zanetti è gradito dalla dirigenza del Pisa, considerata l’esperienza che, nonostante i quarantadue anni di età, vanta già 113 panchine in massima serie. Non solo, in questo lasso di tempo il tecnico ha raggiunto due importanti salvezze: la prima in Toscana, sulla panchina dell’Empoli nella stagione 2022-2023, quindi quella freschissima con il Verona: un impronosticabile quattordicesimo posto, conquistato con 37 punti, frutto di dieci vittorie, sette pareggi e ventuno sconfitte.

Uno storico che rappresenta una qualifica ideale per il Pisa, chiamata a una stagione alla ricerca di una salvezza che rappresenterebbe un altro grandissimo traguardo. Anche il modulo in questo caso troverebbe terreno fertile, considerando la difesa a tre più volte utilizzata in carriera, come in quest’ultimo finale di stagione. Prende sempre più quota il nome di Zanetti, sul quale vi è però l’interesse di più club. Non il candidato unico, ma certamente gradito da parte di coloro i quali prenderanno la scelta. Ancora in via di costruzione il puzzle delle panchine di Serie A, ma il Pisa vuole inserire la sua tessera.