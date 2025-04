Pisa-Brescia: assenze pesanti per Cistana e Verreth, Borrelli in forse

Il rinvio della sfida con la Cremonese porta in dote al Pisa una novità importante in vista della gara di domani: al "Rigamonti" (dove oltre 300 tifosi seguiranno gli uomini di Inzaghi) il Brescia dovrà fare a meno di Andrea Cistana, colonna difensiva della compagine biancoblu. Il difensore centrale è stato espulso nella sfida di Cosenza, guadagnandosi così un turno di squalifica: invece di scontarlo con la Reggiana, rimarrà a bordocampo per sostenere i compagni nella gara contro i nerazzurri. In mezzo al campo mister Rolando Maran dovrà fare a meno di un altro grosso calibro: il regista belga Matthias Verreth non ha recuperato dal guaio muscolare accusato all’incirca una settimana fa. Con 28 presenze, 3 gol e 1 assist, Verreth rappresenta uno dei fulcri del sistema di gioco del tecnico trentino. Il suo impiego è fortemente in dubbio e, se anche dovesse strappare la convocazione, andrà al massimo in panchina. Qualche certezza in più invece sul recupero del centravanti Gennaro Borrelli, uscito malconcio dalla trasferta di Cosenza: l’allarme per le condizioni del ginocchio è parzialmente rientrato e, stringendo i denti, dovrebbe occupare il suo posto al centro dell’attacco lombardo. La direzione di gara è stata affidata a Luca Massimi: il fischietto di Termoli in carriera ha incrociato 7 volte i nerazzurri, con un bilancio di 4 vittorie e 3 sconfitte. In questa stagione l’arbitro molisano ha diretto il 2-0 con cui i nerazzurri hanno sconfitto all’Arena il Bari. Gli assistenti sono Marco Trinchieri (Milano) e Alex Cavallina (Parma), con Cristiano Ursini (Pescara) nel ruolo di Quarto ufficiale. Al Var Manuel Volpi (Arezzo) coadiuvato da Salvatore Longo (Paola).

M.A.