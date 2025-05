Pisa, ora i giorni del riposo: tutti in vacanza, da inizio luglio si riparte

Pisa, 19 maggio 2025 – L’avventura del Pisa Sporting Club stagione 2024-25 è finita. O meglio, è stata definitivamente consegnata alla storia. Venerdì si sono chiusi per l’ultima volta i cancelli del centro sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado dopo l’ultima seduta di allenamenti. Sui social calciatori e membri dello staff hanno già postato da giorni i loro messaggi di ringraziamento per la stagione: “Probabilmente ancora non ho realizzato tutto…” scrive Caracciolo. Adesso è tempo di staccare. Necessario, dopo le tante energie spese per raggiungere il traguardo della promozione e concluso un campionato con settantasei punti, dieci di vantaggio rispetto alla terza. Tutti in vacanza. La squadra si ritroverà a inizio luglio, con il ritrovo, i test di inizio stagione e quindi il ritiro (la meta deve ancora essere ufficializzata).

Anche per quanto riguarda la dirigenza, il fatto di aver ottenuto la promozione diretta con due turni di anticipo ha permesso da un lato di godere al meglio della festa, ma anche di potersi concedere qualche giorno di vacanza. Per quanto riguarda il calciomercato, il direttore sportivo Vaira ha sempre dichiarato di voler giocare di anticipo per mettere a disposizione il prima possibile una squadra pronta.

Già da questo inverno la dirigenza ha iniziato a porre le basi in vista del campionato di Serie A, anzi, già dal mercato precedente (si pensi all’acquisto di Solbakken dallo Sparta Praga). Insomma, giorni di vacanza, poi l’incontro. A fine maggio Inzaghi e la dirigenza si siederanno a tavolino per tracciare le linee guida e il progetto in vista della prossima stagione.

Una conversazione nella quale le parti esporranno le proprie esigenze: “La Serie A è un altro sport. Mi riposo qualche giorno, poi mi confronterò con la società e con Knaster” ha dichiarato Inzaghi dopo la partita contro la Cremonese. Lì inizierà il prossimo cammino dei nerazzurri. In attesa del 6 giugno, quando a Parma avrà luogo la presentazione del calendario del campionato 2025/26. Un nuovo capitolo della storia del Pisa per il quale si inizierà a lavorare già a fine mese. Ma adesso, come detto, meritate vacanze per tutti.