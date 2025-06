Pisa Calcio: Lusuardi e Vural nuovi acquisti per la stagione 2025/26

Adesso ci siamo. Ecco i primi due rinforzi per il Pisa targato 2025/26. Mateus Lusuardi e Isak Vural nella mattinata di ieri hanno svolto le visite mediche, quindi, nel pomeriggio, sono arrivate le firme dei propri contratti con il club nerazzurro. I due calciatori, entrambi provenienti dal Frosinone, hanno firmato un contratto quadriennale (con opzione di rinnovo). Per Vural, centrocampista turco classe 2006, il Pisa ha pagato 4 milioni di euro al club ciociaro, cifre record per il club e già note ma confermate da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato più seguito al mondo, in uno dei suoi attesissimi post su X. Per lui, inoltre, dalla Turchia è uscita l’indiscrezione di una clausola rescissoria di 35 milioni di euro. Che, se confermata sarebbe per distacco la più alta fissata dal club. 450mila euro, invece, il costo del cartellino di Lusuardi, difensore classe 2004. Due rinforzi, come è stato scritto, per il presente, ma anche di prospettiva, per il futuro. Uno dei due rinforzerà il reparto difensivo, quello che più sarà toccato dal Pisa. Lo testimonia anche l’interesse per Leo Ostigard. Il difensore norvegese, trentuno presenze in nazionale (tra cui l’ingresso nella disfatta per 3-0 dell’Italia a Oslo a inizio mese), è in uscita dal Rennes, squadra francese che lo acquistò dal Napoli la scorsa stagione per 7 milioni di euro, e dove ha condiviso per sei mesi lo spogliatoio con Henrik Meister. Girato in prestito all’Hoffenheim in Bundesliga a gennaio, non sarà riscattato dal club tedesco. Su di lui, come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, si instaurerebbe un derby toscano, dato anche l’interesse della Fiorentina.

Intanto, domani sarà l’ultimo giorno possibile per esercitare il diritto di riscatto dei giocatori in prestito. Incredibilmente rispetto alle aspettative, il Pisa avrebbe deciso di non esercitare il diritto per nessuno (Solbakken, Morutan, Castellini, Sernicola e Abildgaard). Questi profili saranno valutati ed, eventualmente, saranno aperte delle trattative singole con i rispettivi club per il ritorno dei calciatori in nerazzurro a cifre differenti. Breve capitolo entrate: la possibile cessione di Lucca dall’Udinese al Napoli frutterebbe una nuova entrata nelle casse nerazzurre.

