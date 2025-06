Pisa Calcio: Mateus Lusuardi firma, Simeone suggestione per l'attacco

Il Pisa è pronto ad accogliere il primo colpo del proprio mercato. Previste oggi le visite mediche di Mateus Lusuardi. Il difensore centrale brasiliano classe 2004 arriva dal Frosinone per 450mila euro. Oltre a lui, giungerà in nerazzurro sempre dai ciociari il centrocampista turco classe 2006 Vural. Lusuardi, dodici presenze e due gol nella scorsa stagione in Serie B (ma com alle spalle già una stagione in A con Di Francesco in panchina) firmerà un contratto quadriennale con opzione di rinnovo. Il Pisa mette così a segno il primo tassello del proprio mercato, quello del ritorno in Serie A.

Ma ci sono anche altre trattative che scaldano la fantasia dei tifosi. Uno su tutti continua a scaldare gli animi dei tifosi nerazzurri: Giovanni Simeone. L’accostamento è nato da una suggestione ideale: il padre, il Cholo, proprio a Pisa ha iniziato la propria carriera in Europa. Due stagioni, dal 1992 al 1994, per un totale di sessantadue presenze, condite da sei gol e un assist, prima della partenza per Siviglia. Un legame mai spezzato, quello tra Simeone e Pisa, che potrebbe così godere di un nuovo vigore grazie al figlio. Partiamo da un presupposto: non vi è una trattativa in essere. Rimaniamo nel campo delle suggestioni. Il Pisa ha chiesto informazioni al Napoli, sempre grazie a quel trait d’union tra le due società di cui abbiamo parlato ieri. Il Cholito è tra i primi nomi nella lista della dirigenza per l’attacco. D’altronde, sappiamo che tra le priorità del club in vista del campionato di Serie A c’è quella di rinforzare il reparto offensivo con un giocatore già di spessore per il campionato. Ricordate i "marpioni" dalle 150-200 presenze dichiarati da Corrado? Beh, Simeone rappresenterebbe il candidato perfetto. Il suo contratto con il Napoli è in scadenza tra un anno, e in questa stagione è stato schierato da Antonio Conte solamente per 571 minuti tra campionato (vinto) e Coppa Italia. Potrebbe così essere terminato il suo capitolo a Napoli, giocato maggiormente da gregario. Trent’anni tra un mese, Simeone gioca in Serie A da nove stagioni. 298 le presenze totali, con 73 gol segnati e 23 assist. Una media di partecipazione attiva al gol ogni tre partite (migliore considerando gli effettivi minuti giocati). Non solo, in ben quattro occasioni Simeone è andato in doppia cifra. Lo ha fatto al Genoa nel 2016/17 (12 gol), alla Fiorentina nel 2017/18 (14 gol), al Cagliari nel 2019/20 (12 gol) e infine al Verona nel 2021/22 (17 gol). Un bottino niente male, considerando anche gli obiettivi ai quali ambivano le squadre in quelle stagioni, tutte partite con la salvezza in testa. Grintoso sul campo, intelligente tatticamente e votato a lavorare per la squadra, ma con l’ingaggio da considerare, è doveroso ribadire che per ora altro non sono che suggestioni.

Lorenzo Vero