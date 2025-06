Pisa Calcio punta su Alessio Zerbin e Giovanni Simeone per il calciomercato

Non ci sono soltanto i colloqui per individuare il profilo giusto al quale affidare la panchina: la dirigenza nerazzurra in questi giorni sta portando avanti confronti e trattative per calciatori funzionali alla causa, indipendentemente dal tecnico che verrà chiamato a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi. Il lavoro di Giovanni Corrado e Davide Vaira si sta concentrando su due tipologie di giocatori in grado di inserirsi al meglio nello scacchiere tattico dello Sporting Club, garantendo intercambiabilità nei ruoli e con i compagni. Uno dei nomi più concreti uscito nelle ultime ore è quello di Alessio Zerbin, ala 26enne di proprietà del Napoli che negli ultimi sei mesi ha giocato da titolare con il Venezia. Rientrato dal prestito in laguna, l’intento del club partenopeo è quello di lasciarlo partire nuovamente e il Pisa sta provando a inserirsi nella folta schiera di pretendenti. Dotato di una tecnica individuale molto buona, rapido nel breve e con un’ottima visione di gioco, Zerbin nella seconda parte del torneo appena concluso ha occupato principalmente il ruolo di esterno nel 3-5-2 impostato da mister Di Francesco, alternandosi anche nelle zolle di trequartista nel 3-4-2-1. Esattamente i dispositivi che la rosa nerazzurra maggiormente conosce, anche se Zerbin potrebbe rappresentare un’alternativa di eccezionale qualità qualora il futuro tecnico del Pisa volesse impostare lo schieramento sulla difesa a 4 e il tridente offensivo. In una linea offensiva così composta il calciatore di proprietà del Napoli ha fatto vedere le cose migliori della sua giovane carriera: nel 4-3-3 con cui il Frosinone nel 2023 dominò la Serie B, Zerbin agì da ala mancina dell’attacco ciociaro chiudendo con 9 reti e 3 assist. Il contratto che lo lega al Napoli scade nel 2028 e di conseguenza lo Sporting Club potrebbe puntare a ottenere un accordo di prestito, con eventuali clausole per il riscatto. Sempre dalla piazza partenopea rimbalza la suggestione dell’interessamento per Giovanni Simeone: il centravanti, figlio dell’ex nerazzurro Diego Pablo, tra dodici mesi andrà in scadenza e di conseguenza qualsiasi società interessata al suo cartellino potrebbe spuntare delle condizioni vantaggiose per il suo trasferimento. Soltanto nelle prossime settimane scopriremo se il Pisa rientra nel ventaglio di destinazioni possibili per l’argentino.

M.A.