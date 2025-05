Pisa celebra la promozione in Serie A: attesa per il calendario 2025-26

Siamo onesti: non stiamo più nella pelle. Il cuore in questi giorni rimarrà sui gradoni dell’Arena per celebrare e festeggiare con tutta la squadra la promozione in Serie A. Ma la mente è già proiettata a ciò che sarà la prossima stagione: 34 anni dopo l’ultima sfida disputata in questa categoria, il Pisa potrà recitare sul palcoscenico più prestigioso del calcio nazionale. Troveremo un campionato totalmente differente rispetto a quello lasciato oltre una generazione fa: di fatto stiamo per avventurarci in un universo sconosciuto. Ma la bussola che guiderà il percorso dello Sporting Club e della sua gente sarà il medesimo di sempre: la passione per due colori e una maglia, al cospetto di qualsiasi avversario.

Il 6 giugno, come annunciato ufficialmente dal presidente della Lega A Ezio Maria Simonelli, sarà sorteggiato il calendario della stagione 2025-26: al tavolo al quale sarà seduto il Pisa mancherà il Monza. Ironia della sorte, i brianzoli sono andati incontro alla matematica retrocessione in cadetteria esattamente nel giorno in cui sotto la Torre abbiamo festeggiato la promozione. Il debutto del massimo campionato è fissato a sabato 23 agosto, quando verranno disputati i primi anticipi del primo turno. La trentottesima giornata verrà giocata invece 24 maggio 2026, poche settimane prima della partenza del Mondiale ospitato tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si conoscono già anche le date delle soste per le gare delle nazionali: la prima è in programma tra l’1 e il 9 settembre, poi la Serie A si fermerà dal 6 al 14 ottobre e ancora dal 10 al 18 novembre; l’ultimo stop è programmato tra il 23 e il 31 marzo 2026.

M.A.