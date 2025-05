Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A

Pisa, 13 maggio 2025 – Ultima partita, ultima passerella per il Pisa di Filippo Inzaghi. Ultima partita stagionale, una partita di Serie B per la società nerazzurra. Alla Cetilar Arena, contro la Cremonese quarta forza del campionato, i padroni di casa dominano in lungo e largo. Uno show dei nerazzurri, che vincono per 2-1 grazie alle reti di Moreo e Touré. Grandi applausi per tutti i protagonisti della stagione, che lasciano il campo sulle note di “Siamo in Serie A”. E la chiusura vede anche una nuova pagina di storia: record di punti, 76.

La cronaca

Clima di festa all’Arena. Nella partita, sicuramente, la Cremonese ha maggiori motivazioni, considerando il playoff che avrà da giocare, rispetto al Pisa (in campo in maglia fluo), che ha ripreso ad allenarsi solo nel giorno della rifinitura. Al secondo minuto subito pericolosi gli ospiti. Uscita sconsiderata di Nicolas, alla prima presenza stagionale. Il pallone lo sorpassa e trova De Luca che, in fuorigioco, segna. Tutto inutile così per la Cremonese. Il primo squillo del Pisa arriva al decimo minuto. Samuele Angori ci prova su calcio di punizione dal versante destro. Il pallone termina di poco alto rispetto alla porta di Fulignati. Al sedicesimo minuto Moreo tenta di pescare il jolly con un pallonetto, ma il portiere blocca. Il Pisa è in pressione e ci riprova con Piccinini, ma il tiro con il sinistro è respinto dalla difesa.

La rete arriva al ventiduesimo minuto. Fa tutto Moreo: prima recupera il pallone sulla trequarti, quindi conduce fino all’area di rigore. Il suo tiro, deviato da Ravanelli, beffa Fulignati e porta in vantaggio i nerazzurri. Al ventisettesimo annullata la rete del raddoppio. Un capolavoro: lancio di Moreo per Bonfanti, che controlla in corsa e serve Lind. Il numero 45 di tacco trova la rete, ma l’arbitro alza la bandierina. Assedio Pisa: Angori al quarantunesimo tira sul primo palo, ma colpisce l’esterno della rete. Moreo ci riprova al trentottesimo, ma il tiro deviato termina sul fondo. A due minuti dal termine della prima parte Marin sfrutta una buona occasione.

Triplo cambio all’intervallo per la Cremonese. Stroppa inserisce Moretti, Collocolo e Vazquez per Ravanelli, Pickel e De Luca. Il secondo tempo si apre con la Curva Nord che espone lo striscione “Pisa non si piega”, diventato motto, slogan della tifoseria nerazzurra. Dopo un avvio dal ritmo blando, Vazquez ci prova al cinquantaquattresimo con il sinistro, ma il tiro, debole, è bloccato da Nicolas. I nerazzurri reclamano un calcio di rigore al sessantesimo, con Tramoni steso in area di rigore mentre era lanciato verso la porta. Per Giua il contatto non è meritevole del tiro dagli undici metri. Grande occasione dopo due minuti per Bonazzoli, che con il sinistro spreca al limite dell’area di rigore a tu per tu con il portiere. Il neoentrato Castellini al sessantacinquesimo prova a imitare Rus su calcio di punizione, ma la conclusione termina alta di poco. Cinque minuti dopo il tiro di Tramoni prima, di Piccinini poi è respinta.

Il Pisa rimane in assedio: Vazquez salva sulla linea un tiro di testa di Lind. Moreo lascia il campo al settantaseiesimo minuto, e l’Arena lo saluta con una standing ovation. Si fa rivedere in contropiede la Cremonese con un cross rasoterra di Collocolo che impegna Nicolas in presa bassa. Il raddoppio alla fine arriva, e porta la firma di Touré. Il numero 15 recupera il pallone in area, si fa spazio e con il destro spedisce sotto l’incrocio dei pali. Curiosità? L’ultimo gol in campionato è il suo, proprio colui il quale, ad agosto, segnò il primo. Inzaghi dà spazio anche a un nuovo esordiente, il 2008 Tosi. C’è spazio nel finale anche per la traversa di Tramoni. In chiusura, la Cremonese trova il gol della bandiera con Bonazzoli. Ma il Pisa termina al meglio il proprio campionato. Adesso le vacanze, poi la Serie A.

PISA-CRMEONESE, IL TABELLINO

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi (Castellini 60’), Caracciolo, Bonfanti; Sernicola, Marin (Abildgaard 60’), Piccinini, Angori (Touré 76’); Moreo (Arena 76’), Tramoni; Lind (Tosi 83’). Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Loria, Canestrelli, Hojholt, Vignato, Rus, Solbakken, Morutan.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli (Moretti 46’), Folino; Majer (Castagnetti 69’), Valoti (Gabbiani 81’), Pickel (Collocolo 46’), Gelli, Azzi; Bonazzoli, De Luca (Vazquez 46’). Allenatore: Stroppa. A disposizione: Drago, Tannander, Barbieri, Pavesi, Triacca, Vandeputte, Lordkipanidze.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia.

Reti: Moreo (P) 9’, Touré (P) 83’, Bonazzoli ( C) 92’.

Note: Ammoniti: Majer (C) 36’, Caracciolo (P) 74’. Spettatori: 10.119. Recupero 2′ pt, 4’ st.

Lorenzo Vero