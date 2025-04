Pisa di Inzaghi: verso la promozione storica in Serie B

Prima tra le seconde. Il Pisa di Filippo Inzaghi - al momento - è nella storia. Non del club, anche se lì già ci è entrato dopo la vittoria contro la Reggiana, la ventesima in campionato (mai i nerazzurri avevano totalizzato tale traguardo in Serie B). Ma adesso parliamo della storia dell’intero campionato. Dopo trentatré gare disputate, sono sessantasei i punti totalizzati dal Pisa. Una media di 2 punti per partita. Mai nessuna seconda classificata in B ha raggiunto tale traguardo. Certo, davanti restano cinque gare da giocare, e in queste il Pisa ha necessità di raccogliere nove punti per conquistare aritmeticamente la promozione.

Se la truppa Inzaghi dovesse però confermare tale ruolino di marcia, registrerebbero la quarta miglior media punti di tutti i tempi, agguantando lo stesso dato del Parma di Pecchia, che ha vinto lo scorso campionato di Serie B, del Genoa (primo nel 1961/62) e dell’Udinese (prima nel 1978/79). Il Como di Fabregas, secondo in classifica nel 2024, ha terminato con una media punti di 1,92, la stessa del Genoa di Gilardino secondo nel 2023, al momento "le migliori seconde di tutti i tempi". Meglio dell’attuale risultato del Pisa, solo quattro squadre nella storia della lega. Al quarto posto troviamo il Frosinone di Fabio Grosso, che dominò il campionato due stagioni fa (media punti di 2.10). L’eroe dei Mondiali 2006 lo troviamo nuovamente in classifica, considerando che il suo Sassuolo sta viaggiando a un ritmo ancora superiore.

Nel fine settimana, in virtù del pareggio dello Spezia a Mantova, i neroverdi hanno celebrato il ritorno in massima serie addirittura alla sest’ultima gara di campionato. Non c’è da stupirsi: la squadra di Grosso è stata una fuoriserie. 75 punti in trentatré partite, frutto di ventitré vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Media punti di 2,27. Chi ha fatto meglio, nella storia della B? L’Ascoli allenato da Antonio Renna, che nel 1977/78 dominò il campionato, chiudendo a quota 61 (allora erano due i punti conferiti per vittoria). Ma perché non abbiamo lasciato il gradino più basso del podio ancora scoperto? Perché lì c’è qualcuno che il Pisa lo conosce bene.

Parliamo di Filippo Inzaghi, che condusse nel 2019/20 il Benevento alla vittoria del campionato in carrozza, chiudendo a 86 punti (di 2,26 la media punti). Come noto, il cammino di quella squadra per Inzaghi iniziò proprio all’Arena, con il pareggio per 0-0 e rigore sbagliato dal nostro "Batman" Marconi. Quel totale di punti è irraggiungibile per i nerazzurri (in caso di sole vittorie sarebbe raggiunta quota 81). Ma, bene ricordare, forse sono solamente vezzeggiamenti, statistiche. Perché al Pisa di punti ne bastano nove. Al termine non sarebbero 2 punti di media, ma poco importa.