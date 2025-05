Pisa di Pippo Inzaghi: il centrocampo protagonista con 27 reti e assist

Totale coinvolgimento del gruppo squadra: nessuno indispensabile, tutti importanti, ciascun elemento consapevole di poter dare il proprio contributo per il raggiungimento dell’obiettivo finale. Pippo Inzaghi fin dal ritiro di Bormio ha plasmato lo spogliatoio basando la comunicazione e le linee guida del lavoro quotidiano su questi cardini. Un mix esplosivo e travolgente, capace di sbaragliare la concorrenza ad esclusione della supercorazzata Sassuolo. Nel 2° posto conquistato al termine delle 38 giornate, oltre ai record celebrati nei giorni scorsi, c’è anche l’apporto concretissimo del reparto di centrocampo.

I mediani nerazzurri non soltanto hanno svolto una preziosa azione di filtro davanti alla linea difensiva e di costruzione della manovra per innescare gli attaccanti: Marin e colleghi hanno saputo ritagliarsi un ruolo centrale anche nella finalizzazione delle azioni. Tra reti segnate e assist vincenti – in questo dato comprendiamo, per comodità, anche i rigori conquistati e poi trasformati – il Pisa ha usufruito di ben 27 marcature. I due giocatori che si sono distinti sono Gabiele Piccinini e Idrissa Tourè, autori della migliore stagione in carriera e accomunati da un punto di partenza: entrambi, sulla carta, non erano le prime scelte di Superpippo, ma con impegno e abilità nello sfruttare le occasioni si sono ritagliati un posto al centro dello scacchiere.

Piccinini ha chiuso con 4 gol e 6 assist; in doppia cifra è andato anche Tourè con 6 centri e 5 assist vincenti. Buono anche l’apporto degli altri compagni di reparto: Marin 1 centro (a segno nella pesante sfida diretta di Cremona) e 2 assist; Abildgaard 2 passaggi vincenti per i compagni (il più importante è certamente il colpo di testa con cui ha smarcato a un passo dalla porta Moreo nella vittoria di misura sulla Salernitana, in uno dei momenti di svolta del girone di ritorno); Hojholt ha assistito invece Lind per il primo gol nella sua avventura in nerazzurro.

Davanti al Pisa c’è solo lo Spezia, che nelle 38 giornate ha potuto beneficiare addirittura di 37 reti dai suoi centrocampisti. Tutte le altre 18 compagini hanno visto da dietro lo Sporting Club anche in questa speciale statistica.

M.A.