PISA E GLI ALTRI MONDI. Siparietto social: "Auguri al Napoli»

Nella mattina di ieri il Pisa Sporting Club ha mosso il primo passo "ufficioso" nella stagione che lo vedrà disputare il campionato di Serie A. E lo ha fatto con simpatia e grande ironia, veicolando sul proprio profilo ‘X’ (l’ex Twitter) i complimenti al Napoli per la conquista dello scudetto: "Scusate ma dobbiamo farci l’abitudine: facciamo i più sinceri complimenti al Napoli per la conquista dello Scudetto. Non vediamo l’ora di affrontare i Campioni d’Italia sul campo!". In cadetteria intanto continua a tenere banco la vicenda relativa alla posizione del Brescia e alla disputa dei playout. Tra i tanti temi affrontati nel Consiglio federale di ieri, c’è stato anche quello sulle date dello spareggio retrocessione, che per il momento sono stati rinviati a data da destinarsi. Come si legge nel comunicato della FIGC, la decisione del Consiglio Federale è stata quella di "riposizionare la data della disputa della gara dopo la decisione del secondo grado della Giustizia Sportiva": più precisamente, tra il 15 e il 20 giugno. Il processo sportivo, che potrebbe riscrivere la classifica di Serie B e consentire alla Sampdoria di giocare il playout contro la Salernitana, è stato fissato per giovedì 29 maggio davanti al Tribunale Federale Nazionale: la sentenza di primo grado sarà immediata, ma si dovrà comunque attendere il secondo grado di giudizio prima di scendere in campo per giocarsi la salvezza. Inoltre, è stato posticipato al 24 giugno il termine ultimo per completare le procedure d’iscrizione per le società coinvolte: Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria. Resta confermata al 6 giugno la scadenza per il pagamento degli emolumenti e delle ritenute fiscali.

M.A.