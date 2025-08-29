Pisa, ecco Lorran: il giocatore è arrivato in città

Pisa, 28 agosto 2025 - Sono le 22:15: mentre il Pisa sta riposando nell’hotel sede del ritiro nerazzurro, un nuovo arrivo è giunto. Parliamo di Lorran. Il talento brasiliano classe 2006 è arrivato infatti in città, dopo aver raggiunto l’Italia nella mattinata di oggi.

A Bologna ha svolto le visite mediche nel pomeriggio e, dopo la cena, ha preso la volta di Pisa. Attesa nella mattinata di domani la firma sul contratto per il calciatore proveniente dal Flamengo. Attesa la sua presenza in tribuna per la sfida con la Roma.

Si tratta di un nuovo arrivo, che segue di pochi giorni quello di Stengs dal Feyenoord. Attesa per la chiusura anche del ritorno di Giovanni Bonfanti.

Lorenzo Vero